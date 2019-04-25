Bazı ilaçlarda fiyat düzenlemesi yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı ilaçlarla ilgili yeniden fiyat düzenlenmesi yapılacağını açıkladı.
Bakan Koca, gazetecilerin piyasada bazı ilaçların bulunmamasıyla ilgili soruları üzerine “Eşdeğeri olan birçok ilacımız var. Eşdeğeri olan ve ithal olan bazı ilaçlarda fiyat beklentisi var. Biliyorsunuz ki, şubatta ilaçlara yüzde 26.2 zam yaptık. Her yıl mart ayının sonunda sektörün beklentilerini de alarak, ilaç komisyonumuzun uygun gördüğü ilaçlarda bir düzenleme yapma çalışması var” dedi. Birkaç hafta içinde de fiyat düzenlemesi yapılacak ilaçların belli olacağını kaydeden Koca, “Mesela Hindistan hammadde fiyatlarında değişiklikler yaptı. Bu gibi değişikliklere bakıyoruz ve ona göre kararımızı veriyoruz. Ama şu anda hayati olup piyasada olmayan bir ilaç yok” diye konuştu. SMA ilaçlarının geri ödeme kapsamına alınmasıyla ilgili de firmayla iki yıllık anlaşma yaptıklarını ve fiyatı aşağıya çektiklerini kaydetti. Gizlilik anlaşması nedeniyle fiyat konusunda bilgi veremeyeceğini belirten Koca, “İlacı da yerlileştirmek istiyoruz. 3 firma yerlileştirme noktasında devrede” ifadelerini kullandı. Aşı korkusu ve reddi üzerine çalıştıklarını ifade eden Koca, “Toplu aşılarda bir korku olduğunu biliyoruz. MEB’le tekli şekilde aşının yapılmasını organize etmek istiyoruz” dedi.
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