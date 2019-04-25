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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bazı ilaçlarda fiyat düzenlemesi yapılacak

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Bazı ilaçlarda fiyat düzenlemesi yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı ilaçlarla ilgili yeniden fiyat düzenlenmesi yapılacağını açıkladı.

Bakan Koca, gazetecilerin piyasada bazı ilaçların bulunmamasıyla ilgili soruları üzerine “Eşdeğeri olan birçok ilacımız var. Eşdeğeri olan ve ithal olan bazı ilaçlarda fiyat beklentisi var. Biliyorsunuz ki, şubatta ilaçlara yüzde 26.2 zam yaptık. Her yıl mart ayının sonunda sektörün beklentilerini de alarak, ilaç komisyonumuzun uygun gördüğü ilaçlarda bir düzenleme yapma çalışması var” dedi. Birkaç hafta içinde de fiyat düzenlemesi yapılacak ilaçların belli olacağını kaydeden Koca, “Mesela Hindistan hammadde fiyatlarında değişiklikler yaptı. Bu gibi değişikliklere bakıyoruz ve ona göre kararımızı veriyoruz. Ama şu anda hayati olup piyasada olmayan bir ilaç yok” diye konuştu. SMA ilaçlarının geri ödeme kapsamına alınmasıyla ilgili de firmayla iki yıllık anlaşma yaptıklarını ve fiyatı aşağıya çektiklerini kaydetti. Gizlilik anlaşması nedeniyle fiyat konusunda bilgi veremeyeceğini belirten Koca, “İlacı da yerlileştirmek istiyoruz. 3 firma yerlileştirme noktasında devrede” ifadelerini kullandı. Aşı korkusu ve reddi üzerine çalıştıklarını ifade eden Koca, “Toplu aşılarda bir korku olduğunu biliyoruz. MEB’le tekli şekilde aşının yapılmasını organize etmek istiyoruz” dedi. 

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