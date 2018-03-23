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    Baza can aldı... 10 yaşındaki çocuğun feci ölümü

    Hürriyet Haber
    23.03.2018 - 07:30 | Son Güncelleme:

    Adana’da bazanın içindeki kıyafetlerini çıkartmak isterken yatak ile baza arasına sıkışan 10 yaşındaki Caner Keskin hayatını kaybetti

    Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre, 10 yaşındaki Caner Keskin, yazlık kıyafetini almak için annesinin yatak odasındaki bazanın kapağını kaldırdı.

    ANNESİ BAYGIN HALDE BULDU

    Bu esnada baza aniden kapanınca Caner Keskin yatakla sandık arasına sıkıştı. Annesi odasına girdiğinde çocuğun baygın halde yattığını görür görmez özel bir hastaneye götürdü.

     BOYNU KIRILDI

    Hastanede doktorlar yaptığı kontrolde Caner Keskin’in boynunun kırılarak öldüğünü belirledi. Caner Keskin’in cenazesi otopsisinin ardından oturdukları mahallede bulunan mezarlığı defnedildi.

    Etiketler: bazadan ölüm , gündem
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