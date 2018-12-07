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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Soner HASIRCIOĞLU - Ersan SAN - / İstanbul (DHA)
07.12.2018 - 15:44, Son Güncelleme:

Bayrampaşa'daki yangından kötü haber geldi

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Bayrampaşa'daki yangından kötü haber geldi

İSTANBUL Bayrampaşa'da gece saatlerinde çıkan yangında yaralanan Dursun Kaşıkçı hastanede hayatını kaybetti. Yangının çıktığı sokak havadan fotoğraflandı.

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  • Bayrampaşada yangın Çok sayıda yaralı var
  • Bayrampaşada yangın Çok sayıda yaralı var
  • Bayrampaşada yangın Çok sayıda yaralı var
  • Bayrampaşada yangın Çok sayıda yaralı var
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yangın Bayrampaşa, Vatan Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında çıktı. Engin Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gitmeye çalışan itfaiye ekipleri sokakların hem dar hem de düzensiz park eden araçların olmasından dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

Bayrampaşadaki yangından kötü haber geldi

4'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI; 1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Bu sırada aynı apartmanda oturan bir kişi çocuklardan birini kurtararak dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yangın çıkan daireden 4'ü çocuk toplamda 7 kişiyi kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri evden çıkarılan 4 çocuğa ilk müdahaleleri ambulanslarda yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Ayrıca itfaiye ekipleri yangın çıkan daireden anne Nehir Kaşıkçı ve babaanne Fatma Kaşıkçı ile baba Dursun Kaşıkçı'yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından anne, baba ve babaanne çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Baba Dursun Kaşıkçı hayatını kaybetti.

SOKAK BU SABAH HAVADAN FOTOĞRAFLANDI

Faciayla sonuçlanan yangının çıktığı sokak bu sabah havadan fotoğraflandı. Yangın çıkan evin çevresindeki sokaklarda park yeri olmadığı ve araçların dar sokaklara gelişi güzel park ettiği görülüyor.

Bayrampaşadaki yangından kötü haber geldi

İTFAİYE EKİPLERİ DÜN GECE DE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKMİŞTİ

İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek dairede soğutma çalışması yaptı. Olay sonrası yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın sonrası olay yerinde çalışma yaptı. Dün gece de İstanbul Fatih'te bulunan Derviş Ali Mahallesi'nde yangın çıkmış, itfaiye ekipleri yine dar sokaklara hatalı park eden araçlardan dolayı olay yerine ulaşmakta zorluk çekmişti. Bazı itfaiye ekipleri de evlerin camlarına vurarak otomobil sahiplerini araçlarını çekmesi yönünde uyarıda bulunmuştu.

İstanbulda 4 katlı binada yangın
İstanbul'da 4 katlı binada yangın!
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.12.2018)
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