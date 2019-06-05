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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
05.06.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Bugün İstanbul... İnsan seli oluştu!

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Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan kent sakinleri adalara gitmek için Eminönü İskelesi'ne akın etti. Vapurlar dolup taşarken, Boğaz’da yaşanan insan seli havadan görüntülendi.

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  • Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz’a akın etti
  • Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz’a akın etti
  • Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz’a akın etti
  • Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz’a akın etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ramazan Bayramı'nın 2. gününde İstanbul’da kalan çok sayıda vatandaş Adalar'a gitmek ve Boğaz turu yapmak için Eminönü İskelesi’ne akın etti. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen ve Boğaz turu yapmak isteyen vatandaşlar vapurları doldurdu. Boğazda yaşana insan seli ise havadan görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın iskele girişinde oluşturduğu uzun kuyruklar gözler önüne serildi.

Çocuklarıyla birlikte adalara gitmek isteyen bir anne, “Çocuklarımız çok istiyor. Çocuklarımız için gitmek istiyoruz. Arabalarımız yok mecburen gitmek zorundayız” dedi.

Bayramın birinci günü de yoğunluktan dolayı beklediklerini ifade eden bir kadın ise, “Büyükada’ya gitmek istiyorduk ama Heybeliada’ya. Çok yoğunluk. Hem hava sıcak. Dünde geldik yoğunluk var böyle. Bizde gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz. Kısmet olursa gideceğiz” şeklinde konuştu.

65 yıldır İstanbul’da yaşayan bir vatandaş da yoğunluk karşısındaki şaşkınlığını dile getirerek, “Adalara gidiyoruz ama çok kalabalık. Ben 65 senedir İstanbul’dayım. Yani bu yoğunlukta bize sıra geleceğini zannetmiyorum yoğunluk çok” dedi.

İSTİKLAL CADDESİ’NDE İNSAN SELİ

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi’nde adeta insan seli oluşturdu.

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde yerli ve yabancılar İstiklal Caddesi’ne akın etti. Dünyaca ünlü caddede, insanların yürümekte zorluk çektiği görülürken, oluşan görüntü en çok cadde ensaflarını sevindirdi.

Adım atmanın bile zorlukla yapıldığı caddedeki kalabalık yüksekten de fotoğraflandı.

Bugün İstanbul... İnsan seli oluştu


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