Bayramın üçüncü günü hava nasıl olacak? 13 Ağustos il il hava durumu raporu
Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarmaya devam ediyor. Son günlerde özellikle Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar etkisini sürdürürken, ilerleyen günlerde de havanın nasıl olacağını bayram planı yapan kişiler tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji, internet sitesinde güncel hava durumu verilerini paylaştı. Peki, bayramın üçüncü günü hava nasıl olacak? İşte, 13 Ağustos il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülürken, bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURSA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 29°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 13°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 12°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT 10°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 30°C, 46°C
Az bulutlu ve açık
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