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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.08.2019 - 20:11, Son Güncelleme:

Bayramın üçüncü günü hava nasıl olacak? 13 Ağustos il il hava durumu raporu

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Bayramın üçüncü günü hava nasıl olacak? 13 Ağustos il il hava durumu raporu

Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarmaya devam ediyor. Son günlerde özellikle Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar etkisini sürdürürken, ilerleyen günlerde de havanın nasıl olacağını bayram planı yapan kişiler tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji, internet sitesinde güncel hava durumu verilerini paylaştı. Peki, bayramın üçüncü günü hava nasıl olacak? İşte, 13 Ağustos il il hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülürken, bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bayramın üçüncü günü hava nasıl olacak 13 Ağustos il il hava durumu raporu

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

BURSA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Bayramın üçüncü günü hava nasıl olacak 13 Ağustos il il hava durumu raporu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 29°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 13°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT 10°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 30°C, 46°C
Az bulutlu ve açık

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