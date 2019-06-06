Bayramın gündemi İstanbul
Partiler arasında bayramlaşma ziyaretinde gündem 23 Haziran’da yenilecek İstanbul seçimiydi. Siyasette temiz dil, yapıcı üslup ve uzlaşma kültürüne vurgu yapan parti kurmayları, bu olumlu tavırın bayramdan sonra devam etmesi gerektiğini söyledi.
İLK GELEN CHP
AK Parti Genel Merkezi’nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki heyet karşıladı. AK Parti’ye ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP heyeti geldi. CHP’li Kaya, “Biz siyasi partiler, bayramlarda birbirimizle kucaklaşıyoruz, iyi dileklerde bulunuyoruz ama bayramlar geçtiğinde dilimiz hemen değişiyor. Temennimiz şudur, 82 milyonun bizim sevgi diline ve adalet duygumuza ihtiyacı var. Her şeyin çok güzel olacağı günler olmasını diliyorum” dedi. Sarıeroğlu da “İktidarımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde Türkiye için 82 milyon vatandaşın huzuru, refahı, mutluluğu için 17 yıldır var gücüyle çalışıyor. Bundan sonrasının daha da güzel olması için bizler de AK Parti ailesi olarak çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
4 YIL SEÇİMSİZ SÜREÇ
CHP’nin ardından Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım öncülüğünde MHP heyeti AK Parti’yi ziyaret etti. Cumhur ittifakı olarak 31 Mart seçiminden yüzlerinin akıyla çıktıklarının söyleyen Sarıeroğlu, “Aynı hassasiyetle şimdi İstanbul’un daha da güzel olması için yoğun bir biçimde çalışıyoruz” dedi. İYİ Parti, Saadet Partisi, BBP, HÜDA PAR, DSP, DP, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri de AK Parti’yi ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, İstanbul seçimine değinerek, “İnşallah demokratik bir yarış olacak” diye konuştu.
CHP Genel Merkezi’nde ise konukları Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz karşıladı. Çeviköz, “Bayramdan sonra yeni bir rekabetin içerisine gireceğiz. Ama gönül ister ki bu rekabet kırıcı olmasın. HDP MYK üyesi İlknur Birol CHP ziyaretinde, İstanbul seçiminin demokrasi ve iyilik isteyenler için önemli bir dönemeç olacağını söyledi.
MHP’yi AK Parti, CHP, Saadet Partisi, DSP, BBP, DP ve Anavatan Partisi heyetleri ziyaret etti.
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