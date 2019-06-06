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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
06.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bayramın gündemi İstanbul

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Bayramın gündemi İstanbul

Partiler arasında bayramlaşma ziyaretinde gündem 23 Haziran’da yenilecek İstanbul seçimiydi. Siyasette temiz dil, yapıcı üslup ve uzlaşma kültürüne vurgu yapan parti kurmayları, bu olumlu tavırın bayramdan sonra devam etmesi gerektiğini söyledi.

İLK GELEN CHP

AK Parti Genel Merkezi’nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki heyet karşıladı. AK Parti’ye ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP heyeti geldi. CHP’li Kaya, “Biz siyasi partiler, bayramlarda birbirimizle kucaklaşıyoruz, iyi dileklerde bulunuyoruz ama bayramlar geçtiğinde dilimiz hemen değişiyor. Temennimiz şudur, 82 milyonun bizim sevgi diline ve adalet duygumuza ihtiyacı var. Her şeyin çok güzel olacağı günler olmasını diliyorum” dedi. Sarıeroğlu da “İktidarımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde Türkiye için 82 milyon vatandaşın huzuru, refahı, mutluluğu için 17 yıldır var gücüyle çalışıyor. Bundan sonrasının daha da güzel olması için bizler de AK Parti ailesi olarak çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bayramın gündemi İstanbul

4 YIL SEÇİMSİZ SÜREÇ

CHP’nin ardından Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım öncülüğünde MHP heyeti AK Parti’yi ziyaret etti. Cumhur ittifakı olarak 31 Mart seçiminden yüzlerinin akıyla çıktıklarının söyleyen Sarıeroğlu, “Aynı hassasiyetle şimdi İstanbul’un daha da güzel olması için yoğun bir biçimde çalışıyoruz” dedi. İYİ Parti, Saadet Partisi, BBP, HÜDA PAR, DSP, DP, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri de AK Parti’yi ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, İstanbul seçimine değinerek, “İnşallah demokratik bir yarış olacak” diye konuştu.

Bayramın gündemi İstanbul

CHP Genel Merkezi’nde ise konukları Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz karşıladı. Çeviköz, “Bayramdan sonra yeni bir rekabetin içerisine gireceğiz. Ama gönül ister ki bu rekabet kırıcı olmasın. HDP MYK üyesi İlknur Birol CHP ziyaretinde, İstanbul seçiminin demokrasi ve iyilik isteyenler için önemli bir dönemeç olacağını söyledi.

MHP’yi AK Parti, CHP, Saadet Partisi, DSP, BBP, DP ve Anavatan Partisi heyetleri ziyaret etti. 

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