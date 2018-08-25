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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih TURAN/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)
25.08.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Arife günü Rize'de kaçtı, bayramın üçüncü günü Trabzon'da denizde bulundu

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RİZE’nin İyidere ilçesinde arife günü hayvan pazarından kaçan kurbanlık boğa, bayramın 3’üncü günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde denizde Sahil Güvenlik ekiplerince bulunup kurtarıldı. İyidere’den 23 kilometre uzaklıktaki Sürmene’ye yüzerek geldiği belirtilen ve uzun süre yüzdüğü için halsiz düştüğü ifade edilen boğa sahibine teslim edildi.

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  • Rize’de kaçarak denize giren kurbanlık dana Trabzon’da ortaya çıktı
  • Rize’de kaçarak denize giren kurbanlık dana Trabzon’da ortaya çıktı
  • Rize’de kaçarak denize giren kurbanlık dana Trabzon’da ortaya çıktı
  • Rize’de kaçarak denize giren kurbanlık dana Trabzon’da ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Erzurum’dan sahibinin satmak için Rize’nin İyidere ilçesi Hazar Mahallesi’nde kurulan kurbanlık pazarına getirdiği boğa, arife günü kaçtı. Sahibinin peşine düştüğü boğa, koşarak alandan uzaklaştı. Sahibi, polis ve jandarmaya başvururken kendisi de boğanın peşine düştü. Arama çalışmaları sürerken bazı görgü tanıkları, kurbanlık boğayı İyidere ilçesinde denizde gördüklerini söyledi. Hayvanın sahibi, Rize-Trabzon arasındaki kıyı şeridinde boğayı aramaya başladı.

SÜRMENE’DE FARK EDİLDİ

Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü bazı vatandaşlar, boğayı kaybolduğu yere 23 kilometre uzaklıktaki Trabzon’un Sürmene ilçesindeki kıyıda ıslak halde fark etti. Vatandaşların yanına yaklaşmaya çalıştığı kurbanlık boğa, ürküp sahile doğru yöneldi, denize daldı. Yüzerek kıyıdan uzaklaşan boğa, denizde balıkçı teknesinin yakınlarına kadar ulaştı. Teknede yer alan kişiler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayıp, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi, yardım talep etti. Çağrı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, çevredeki balıkçı teknelerinin de yardımıyla boğayı, yaklaşık yarım saatlik uğraşlar sonucu sudan çıkardı.

Kıyıya çekilen ve suda uzun süre kalmasıyla bitkin düştüğü gözlenen boğa, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

''ÇOK ŞAŞIRDIK''

Olaya tanık olan Abdurrahman Köksal, "Tekne ile gezinti yapıyorduk. Denizde bir hareketlik fark ettik. Uzaktan bakınca bir insanın boğulma tehlikesi geçirdiği, ya da yüzdüğünü zannettik. Yaklaşınca suda boğa olduğunu gördük ve çok şaşırdık. Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdik. Onlar da gelip, kurtarıp, hayvanı kıyıya çekti. Hayvan sahibi Erzurum'dan Rize’ye geldiğini 3 gündür boğayı aradıklarını söyledi. Sonra büyükbaş hayvanı teslim alıp gitti" dedi.

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