Bayramı göremediler

Ramazan Boz yönetimindeki otomobil, Karamanlı çevre yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralanan sürücü ile eşi Melek Boz ve kızları Amine Sultan’a müdahale etti. Sağlık ekibi anne Boz’un öldüğünü belirledi. Hastaneye kaldırılan Ramazan Boz ile kızı Amine Sultan’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kaza nedeniyle etrafa saçılan, Ramazan Bayramı için yaptırılmış bir tepsi baklava ile bebeğin bayramlık kıyafetleri dikkati çekti.



6 ŞERİTLİ YOLDA TANKERE ÇARPTI: 2 ÖLÜ

Osmangazi Köprüsü’nün girişinde, İstanbul’dan Yalova’ya geçiş istikametinde ise dün sabah akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. 6 şeritli, 24 metre genişliğindeki yolda emniyet şeridinde duran tutkal yüklü tankere arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi can verdi. Ölenlerden birinin Bahar Karaaslan (28) olduğu tespit edildi.



EŞİYLE BİRLİKTE CAN VERDİ

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 15. kilometresinde Mehmet Boz otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen otomobilde Mehmet Boz ile eşi Saliha Boz olay yerinde öldü.



