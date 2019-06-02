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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN
02.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bayramdan sonra Irak’a su seferi

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Bayramdan sonra Irak’a su seferi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu başkanlığında 20 kişilik bir heyet, Ramazan Bayramı’ndan sonra Irak’a giderek altyapı ve su çalışmalarına ilişkin gelinen süreci değerlendirecek. ‘Su eylem planı’ Iraklı makamlarla paylaşılarak, planın hayata geçirilmesi istenecek.

TÜRKİYE ile Irak arasında son dönemde artan diplomasi trafiği, bayramdan sonra su ve altyapı başlıklarındaki temaslarla artarak devam edecek. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kapsamında mayıs ayı içerisinde ilk olarak Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi daha sonra da Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşen Erdoğan, bu görüşmelerde başta Pençe Harekatı olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele ve Irak’ın kalkındırılması, altyapı konuları ve su meselesini de değerlendirdi.

İLK ADIMI 20 KİŞİ ATACAK

Irak’ın altyapı, inşaat ve su sorunu olmak üzere ülkenin kalkınması için Türkiye’de 50 kişilik bir çalışma ekibi kuruldu. Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan isimlerin yer aldığı heyet teknik çalışmalarını sürdürüyor. Irak’ın temiz ve sağlıklı suya erişimi için yapılan ilk çalışmalar tamamlanıp Erdoğan’a sunulurken, bayramdan sonra Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu başkanlığında 20 kişilik bir heyet, Irak’a giderek altyapı ve su çalışmalarına ilişkin gelinen süreci değerlendirecek. Heyet Irak’ın yeniden imarı konusunda, DEAŞ işgalinden en çok zarar gören bölgelerin kalkındırılması ve Irak’ın güneyine kadar uzanan bir ticaret koridoru oluşturulmasına öncelik verecek. Enerji sektöründe yapılacak işbirliği konusunda ise elektrik alanında Irak’ın yakın vadede ihtiyacının karşılanması için atılacak adımlar somutlaştırılacak. Görüşmelerde DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının bir an önce faaliyete geçirilmesi için atılması gereken adımların başlatılması da hedefleniyor. Türkiye’nin su kaynaklarını kullanma modelinin Irak için de uygulanabilmesi için atılacak adımlarsa heyetin gündemindeki önemli başlıklardan. Irak için hazırlanan ‘su eylem planı’ Irak’lı makamlarla paylaşılarak, planın hayata geçirilmesi istenecek. Yapılacak barajlar ile ilgili de bazı altyapı anlaşmalarının bu görüşmelerde ele alınması hedefleniyor.

90 MİLYARLIK PASTA

Irak’ta yapılacak temaslarda Türkiye Müteahhitler Birliği’nin Irak’ın yeniden imarı için attığı işbirliği adımıyla ilgili yol haritası da önemli yer tutacak. Türk müteahhitleri DEAŞ’la mücadelede büyük yıkım yaşayan Irak’ın, 90 milyar doları bulan yeniden imar çalışmalarından pay alacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile görüşmesinde su sorununa ilişkin, “Değişen iklim ve artan ihtiyaçlar dikkate alındığında tüm ülkelerin ilmin, teknolojinin sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanmaları mecburiyet haline gelmiştir. Ülkemiz sulama teknolojileriyle, su yönetimiyle, çevreci uygulamalarıyla suyun idareli kullanımı konusunda önemli mesafe aldı” demişti. Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı için yıl sonunda Irak’a gidecek. 

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