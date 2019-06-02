Bayramda ve arefe günü noterler açık mı?
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalmasıyla birlikte noterlere ilgili işlemleri olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de noterlerin arefe günü ve bayramda çalışıp çalışmadığı oldu. Noterler arefe günü ve bayramda açık mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, noterler arefe günü açık mı? Noterler bayramda çalışıyor mu?
Bir takım resmi evrak işlerini yapmak için noterlerin Ramazan Bayramı süresince ve bayram öncesi arefe günü çalışma planlarını merak eden vatandaşlar, son günlerde aramalarını sıklaştırdı. İşte, pek çok kişi tarafından merak edilen 'Noterler arefe günü açık mı?' ve 'Noterler bayramda çalışıyor mu?' sorularının yanıtı...
Arefe günü yarım gün olarak hizmet verecek olan noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak.
NOTER NEDİR?
Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemi düzenler, Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar.
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