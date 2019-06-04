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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.06.2019 - 07:36, Son Güncelleme:

Bayramda metro ücretsiz mi? Bugün otobüsler ücretsiz mi olacak?

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Bayramda metro ücretsiz mi? Bugün otobüsler ücretsiz mi olacak?

Bayramda metro ve otobüsler ücretsiz mi sorusu, günün ilk saatleri itibariyle sorgulanan hususlar arasında yer almaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ikamet eden vatandaşlar, bayramda metro ve otobüsler ücretsiz mi sorusuna yanıt aradı. Peki, bayram dolayısıyla nerelerde ve ne zamana kadar metro ve otobüsler ücretsiz olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bayramda metro ve otobüsler birçok şehirde ücretsiz olacak. Ankara, İstanbul, İzmir gibi kentlerde ücretsiz olarak kullanılabilecek olan bu hizmetler, bazı illerde de geçerli olacak. İşte, bayramda metro ve otobüsler ücretsiz mi olacak sorusunun cevabı

METRO VE OTOBÜSLER NERELERDE ÜCRETSİZ?

İSTANBUL: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, bu yıl 4-5-6 Haziran 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi yönünde karar aldı. Bu kapsamda yolcularımız bayram boyunca İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan; İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs A.Ş., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Füniküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay ve Tünel’den kartlarını okutarak ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bayram süresince İETT; 4 bin 524 araç, 42 bin 062 sefer ile hizmet verecek. Yoğunluk durumuna göre ilave seferler yapılacak. 

ANKARA: Vatandaşlar; “4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve 6 Haziran Perşembe” günü  Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek.

7’den 70’e tüm vatandaşlar; Ankarakart ve kredi kartlarını kullanmadan 4 Haziran Salı günü saat 06.00’dan 6 Haziran Perşembe saat 23.59’a kadar EGO Otobüs, Metro, Ankaray ve Teleferik ile ücretsiz seyahat edebilecek.

İZMİR: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz tarife 4 Haziran salı, 5 Haziran çarşamba ve, 6 Haziran perşembe günlerinde geçerli olacak. Ayrıca mezarlık ziyaretleri için tahsis edilen otobüsler de İzmirlilerin hizmetinde olacak.

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