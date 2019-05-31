Bayramda köprüler ve otoyollar kaç gün ücretsiz olacak? Bakan Turhan açıkladı
Ramazan Bayramı'na kısa süre kala, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, sürücüleri ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, bazı köprü ve otoyolların bayram süresi boyunca ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi. Açıklamanın ardından yola çıkacak olan vatandaşlar, uygulamanın kapsamını ve ücretsiz yol hizmetinin kaç gün geçerli olacağını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, bayramda köprüler ve otoyollar kaç gün ücretsiz olacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ramazan Bayramı tatili süresince, yap-işlet-devret modeliyle yapılanlar hariç, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) işletilen otoyollarla köprülerin ücretsiz olacağını bildirdi. Bayram ziyareti ya da tatil için şehir dışına çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, açıklamanın ardından hangi yolların kaç gün ücretsiz olacağını merak etmeye başladı. İşte, ücretsiz olan yollarla ilgili detaylı bilgiler...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.
Bakan Turhan, Ramazan Bayramı tatilinin yarın itibarıyla başlayacağını, bu nedenle milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini söyledi.
BAYRAMDA HANGİ YOLLAR KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?
Cumhurbaşkanı kararıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç, KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ile köprülerin, bu gece saat 00.00'dan başlayarak, bayram tatili süresince ücretsiz olacağı müjdesini veren Turhan, uygulamanın 10 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar süreceğini kaydetti.
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