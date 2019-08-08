Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte ücretsiz yollar
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak mı sorusu yola çıkacak olan birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Geçtiğimiz bayramlarda da ücretsiz olan köprü ve otoyollar, bu bayram da sürücüler tarafından ücretsizce kullanılabilecek. Peki, bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? İşte, o konu hakkında resmi bilgiler
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak sorusu, bu günlerde yolda olacak olan birçok vatandaşın araştırdığı husus olmaya başladı. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak? İşte, Resmi Gazete'de açıklanan ücretsiz yollar ve köprüler hakkında detaylı bilgiler
Kurban Bayramı kapsamında 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.01’den (cumayı cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00’ye kadar ücretsiz olacak.
ÜCRETLİ KÖPRÜ TÜNEL VE OTOYOLLAR
- Osmangazi Köprüsü (İzmit Körfez Geçişi)
- Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (bağlantı yolları dahil)
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü
- Kuzey Çevre Otoyolu Geçişi
- Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu Geçişi
- Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu Geçişi
ÜCRETSİZ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
- KGM İzmir-Çeşme Otoyolu
- KGM İzmir-Aydın Otoyolu (Işıkkent-Aydın Batı)
- KGM Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın-Şanlıurfa)
- KGM Çukurova Otoyolları (Niğde-Mersin-Adana Batı)
- KGM Avrupa Otoyolu (TEM-Mahmutbey-Edirne)
- KGM Anadolu Otoyolu (TEM-Çamlıca-Akıncı)
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