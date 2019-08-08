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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte ücretsiz yollar

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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte ücretsiz yollar

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak mı sorusu yola çıkacak olan birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Geçtiğimiz bayramlarda da ücretsiz olan köprü ve otoyollar, bu bayram da sürücüler tarafından ücretsizce kullanılabilecek. Peki, bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? İşte, o konu hakkında resmi bilgiler

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak sorusu, bu günlerde yolda olacak olan birçok vatandaşın araştırdığı husus olmaya başladı. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak? İşte, Resmi Gazete'de açıklanan ücretsiz yollar ve köprüler hakkında detaylı bilgiler

Kurban Bayramı kapsamında 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.01’den (cumayı cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00’ye kadar ücretsiz olacak. 

ÜCRETLİ KÖPRÜ TÜNEL VE OTOYOLLAR

- Osmangazi Köprüsü (İzmit Körfez Geçişi)

- Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (bağlantı yolları dahil)

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü

- Kuzey Çevre Otoyolu Geçişi

- Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu Geçişi

-  Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu Geçişi

ÜCRETSİZ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

- KGM İzmir-Çeşme Otoyolu

- KGM İzmir-Aydın Otoyolu (Işıkkent-Aydın Batı)

- KGM Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın-Şanlıurfa)

- KGM Çukurova Otoyolları (Niğde-Mersin-Adana Batı)

- KGM Avrupa Otoyolu (TEM-Mahmutbey-Edirne)

- KGM Anadolu Otoyolu (TEM-Çamlıca-Akıncı)

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