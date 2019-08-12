Bayramda kargolar açık mı? Kargolar bayramda çalışıyor mu?
Kargo gönderilerini yapmak ya da teslim almak isteyen vatandaşların araştırdığı bayramda kargolar açık mı sorusu, bazı şirketler tarafından yanıtlandı. Peki, bayramda çalışma saatleri hangi kargo şirketleri tarafından açıklandı? İşte, kargolar bayramda açık mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Bayramda kargo şirketleri açık mı sorusu, internet üzerinden sorgulanmaya devam ediyor. Peki, bayramın ilk gününden son gününe kadar kargo şirketleri kapalı mı olacak? İşte, gönderi yapmak ya da almak isteyen vatandaşların araştırdığı o konu hakkında kargo şirketlerinin yaptığı açıklamalar
Yurtiçi Kargo'nun açıklaması: 10 Ağustos günü tüm birimlerimiz normal işleyişlerine devam edecektir. Bayram süresince tüm şube ve acentemerimiz kapalı olup kargo alım teslim hizmetimize 15 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlanacaktır.
MNG Kargo'nun açıklaması: Kurban Bayramı'nda tüm şubelerimiz kapalı olup, hizmet vermeyecektir. 15 Ağustos 2019, Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.
Aras Kargo açıklaması: Kurban Bayramı tatili boyunca şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup, hizmet veremeyecektir. 15 Ağustos Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla mesaimize devam edeceğiz.
Sürat Kargo: Kurban Bayramı sonrası 15 Ağustos 2019 Perşembe gününden itibaren hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
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