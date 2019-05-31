Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumunu paylaştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumunu paylaştı. Özellikle bayramı çeşitli etkinliklerle geçirecek olan vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirdeki hava durumunu merak ediyordu. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumunu paylaştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Ankara, Konya ve Çankırı çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 31 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Ramazan bayramının ilk gününde ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, ikinci ve üçüncü günün de ise bölge bölge bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
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