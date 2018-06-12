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    Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul için dikkat çeken tahmin

    Hürriyet Haber
    12.06.2018 - 12:04 | Son Güncelleme:

    Ramazan Bayramı için hava durumu tahmini geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bayramın son günü İStanbul'da yağış beklendiğini söyledi.

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den Ramazan Bayramı için hava durumu tahmini geldi. Prof. Şen, "Bayramın 2., 3. günü yağmur var. Sıcaklıklar ortalamaların 2-3 c üzerinde. Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağış var. 3. günü İstanbul'da da yağış var. Arife ve 1. gün de batıda yağış yok" mesajını paylaştı.

    Prof. Dr. Orhan Şen'in Twitter adresinden yaptığı açıklama şöyle:

    Bayramda hava nasıl olacak İstanbul için dikkat çeken tahmin

     

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    Etiketler: Hava durumu , Bayram , son dakika , haberler
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