Bayramda hava nasıl olacak? 5-6 Haziran hava durumu tahminleri
Ramazan Bayramı'nın ilk gününü idrak eden vatandaşlar, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde hava sıcaklarının nasıl seyredeceği konusunda bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, bayramda hava nasıl olacak? İşte, 5-6 Haziran hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’de yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. İşte, 5 ve 6 Haziran 2019'a ait en güncel hava durumu verileri...
Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Çankırı, Sivas, Ardahan, Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri, Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Zonguldak, Bartın çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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