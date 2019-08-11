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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST / İSTANBUL
11.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bayramda evdeler

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Bayramda evdeler

Nijerya'nın Gine Körfezi açıklarında 16 Temmuz gecesi korsanların saldırdığı Paksoy 1 gemisinden kaçırılan 10 Türk gemici serbest bırakıldı.

Gemiciler bayramı aileleriyle birlikte geçirecekler. Kadıoğlu Denizcilik’e ait Türk bayraklı Paksoy 1 gemisi, Uluslararası Denizcilik Bürosu tarafından korsanlık faaliyetleri açısından dünyanın en tehlikeli noktalarından biri olarak tanımlanan Gine Körfezi’nden geçerken korsanların saldırısına uğramıştı. Gemiye çıkan korsanlar seyir ve haberleşme tesisatına zarar verdikten sonra, geminin kaptanı Serkan Arsoy, İkinci Kaptan Hüseyin Zabun, Üçüncü Kaptan Ersin Yılmaz, Usta Gemici Serdar Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu 10 gemiciyi kaçırmıştı. Gemiciler önceki gün korsanlar tarafından serbest bırakıldı. Rehineleri kurtarmak için yaklaşık 20 gündür Nijerya’da bulunan Deniz Hukuku Uzmanı ve Esenyel Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Avukat Selçuk Esenyel, “23 Temmuz’dan bu yana Nijerya’da yoğun bir çalışma içindeydik. Kurtarma operasyonunun organizasyonunu ve yönetimini üstlendik. Denizcilerimiz şimdi güvende. Sağlık sorunları yok. Pazar sabahı Türkiye’de olacağız” dedi.

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