Bayramda evdeler
Nijerya'nın Gine Körfezi açıklarında 16 Temmuz gecesi korsanların saldırdığı Paksoy 1 gemisinden kaçırılan 10 Türk gemici serbest bırakıldı.
Gemiciler bayramı aileleriyle birlikte geçirecekler. Kadıoğlu Denizcilik’e ait Türk bayraklı Paksoy 1 gemisi, Uluslararası Denizcilik Bürosu tarafından korsanlık faaliyetleri açısından dünyanın en tehlikeli noktalarından biri olarak tanımlanan Gine Körfezi’nden geçerken korsanların saldırısına uğramıştı. Gemiye çıkan korsanlar seyir ve haberleşme tesisatına zarar verdikten sonra, geminin kaptanı Serkan Arsoy, İkinci Kaptan Hüseyin Zabun, Üçüncü Kaptan Ersin Yılmaz, Usta Gemici Serdar Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu 10 gemiciyi kaçırmıştı. Gemiciler önceki gün korsanlar tarafından serbest bırakıldı. Rehineleri kurtarmak için yaklaşık 20 gündür Nijerya’da bulunan Deniz Hukuku Uzmanı ve Esenyel Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Avukat Selçuk Esenyel, “23 Temmuz’dan bu yana Nijerya’da yoğun bir çalışma içindeydik. Kurtarma operasyonunun organizasyonunu ve yönetimini üstlendik. Denizcilerimiz şimdi güvende. Sağlık sorunları yok. Pazar sabahı Türkiye’de olacağız” dedi.
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