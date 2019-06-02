Bayramda EFT ve havale yapılır mı?
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala en çok merak edilenlerden biri de bayram tatili süresi boyunca EFT ve havale işlemlerinin yapılıp yapılamayacağı oldu. Peki, bayramda EFT ve havale yapılır mı?
Bayram tatilinde EFT ve havale yaparak para transferlerini tamamlamak isteyen birçok birey, konuyla ilgili detayları internet üzerinden araştırmaya başladı. Diğer para transfer yöntemlerine oranla karışıklığı en aza indirgeyen EFT, bankamatik ve internet bankacılığı ile saniyeler içerisinde paranın başka bir hesaba geçmesine imkan tanımasıyla biliniyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Hafta sonu ve resmi tatil günleri ile mesai saatleri dışında EFT işlemi yapılabilir. Ancak yapılan işlem, bir sonraki iş günü işleme alınır ve karşı tarafından hesabına aktarılır. Örneğin; bayram tatilinde EFT yapıldığında para, ancak bu tarihten sonraki ilk işlem günü, EFT saati başladıktan sonra transfer olur ve karşı tarafın hesabına aktarılır.
Aynı bankaya bağlı farklı hesaplar arasında yapılan para transferinin karşılığı olan havale işlemi, haftanın 7 günü ve günün her saati gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla resmi tatil günlerinde de yapılabilir ve para transferi en kısa süre içinde gerçekleşir.
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