Bayramda eczaneler açık mı? Bayramda nöbetçi eczaneler mi çalışıyor?
İlaç ya da türevi ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşların araştırdığı bayramda eczaneler açık mı sorusu internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Peki, bayramda eczaneler açık mı? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylı bilgiler
Çeşitli sebeplerle eczane aracılığıyla ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, bayramın ikinci günü eczaneler açık mı sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, bayramda eczaneler açık olacak mı? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
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