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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
22.08.2018 - 21:10, Son Güncelleme:

Bayramda da sohbet gündem

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Bayramda da sohbet gündem

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde partiler arasında bayramlaşma ziyaretlerine başta ekonomi olmak üzere sıcak gündem damgasını vurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu CHP ve MHP’lilerin ziyaretinde ekonomik gelişmelere dikkat çekerek “Türk milleti olarak birlik beraberlikle her şeyin üstesinden gelebileceğimizi tüm dünyaya bu süreçte de göstermiş olduk” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti’nin ziyareti sırasında “Bu dönem çok daha uyanık olunması gereken, tehlikenin çok daha yaygın ve çeşitli olduğu bir dönem” derken, DSP ve BBP’lilerin ziyaretinde de “Yastığın altındaki dolar ve altından kimseye fayda yok” dedi.

Bayramda da sohbet gündem

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi de AK Partililerin ziyaretinde “Ben her yıl kurban fiyatlarını, Tonya’da Osman diye bir satıcı var, ona sorarak öğrenirim. Osman, ‘Eskiden bir inek 10 kişiye bakıyordu, şimdi 10 kişi bir ineğe bakıyor’ diyor” dedi. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, “Osman biraz abartmış” diye karşılık verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, CHP ziyaretinde, “Çok zorluk yaşadık, henüz atlatabilmiş değiliz ama Allah’ın izniyle atlatacağız” dedi. Hamzaçebi de “Hükümetler gelip geçer ama Türkiye o gücünü muhafaza eder” diye konuştu.

‘ENİS BERBEROĞLU ‘ENİS BERBEROĞLU MECLİS’E GELECEK’

HDP’lilerin CHP ziyaretinde ise tutuklu vekiller gündeme gelirken, Akif Hamzaçebi, “İnşallah hukuk işleyecektir ve Enis Berberoğlu Meclis’e gelecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Bayramda da sohbet gündem

‘DİKKATLİ OLUN...’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. Akşener, şu mesajları verdi: “Tatil için memleketlerine, tatil yerlerine giden arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza bir ricada bulunmak istiyorum. Her bayram böyle tatil zamanlarında trafik kazaları hepimizi derinden yaralıyor. Lütfen giderken ve gelirken araba kullananlar çok dikkatli olsunlar, hepimizin canı yanıyor. Buna engel olunsun. Ve bayramın hayırlara vesile olmasını, nefes almaya sebep olmasını diliyorum.”

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