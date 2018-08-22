Bayramda da sohbet gündem
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde partiler arasında bayramlaşma ziyaretlerine başta ekonomi olmak üzere sıcak gündem damgasını vurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu CHP ve MHP’lilerin ziyaretinde ekonomik gelişmelere dikkat çekerek “Türk milleti olarak birlik beraberlikle her şeyin üstesinden gelebileceğimizi tüm dünyaya bu süreçte de göstermiş olduk” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti’nin ziyareti sırasında “Bu dönem çok daha uyanık olunması gereken, tehlikenin çok daha yaygın ve çeşitli olduğu bir dönem” derken, DSP ve BBP’lilerin ziyaretinde de “Yastığın altındaki dolar ve altından kimseye fayda yok” dedi.
CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi de AK Partililerin ziyaretinde “Ben her yıl kurban fiyatlarını, Tonya’da Osman diye bir satıcı var, ona sorarak öğrenirim. Osman, ‘Eskiden bir inek 10 kişiye bakıyordu, şimdi 10 kişi bir ineğe bakıyor’ diyor” dedi. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, “Osman biraz abartmış” diye karşılık verdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, CHP ziyaretinde, “Çok zorluk yaşadık, henüz atlatabilmiş değiliz ama Allah’ın izniyle atlatacağız” dedi. Hamzaçebi de “Hükümetler gelip geçer ama Türkiye o gücünü muhafaza eder” diye konuştu.
‘ENİS BERBEROĞLU ‘ENİS BERBEROĞLU MECLİS’E GELECEK’
HDP’lilerin CHP ziyaretinde ise tutuklu vekiller gündeme gelirken, Akif Hamzaçebi, “İnşallah hukuk işleyecektir ve Enis Berberoğlu Meclis’e gelecektir” değerlendirmesinde bulundu.
‘DİKKATLİ OLUN...’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. Akşener, şu mesajları verdi: “Tatil için memleketlerine, tatil yerlerine giden arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza bir ricada bulunmak istiyorum. Her bayram böyle tatil zamanlarında trafik kazaları hepimizi derinden yaralıyor. Lütfen giderken ve gelirken araba kullananlar çok dikkatli olsunlar, hepimizin canı yanıyor. Buna engel olunsun. Ve bayramın hayırlara vesile olmasını, nefes almaya sebep olmasını diliyorum.”
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