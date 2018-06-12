Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bayrama 2 gün kala başladı... Uzun kuyruklar oluştu

    Bayrama 2 gün kala başladı... Uzun kuyruklar oluştu

    AA
    12.06.2018 - 12:48 | Son Güncelleme:

    Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan Ege ile Edremit Körfezi yönüne giden ve Bandırma Feribot İskelesi'ni kullanan tatilciler, ilçe merkezinde yoğunluğa yol açtı.

    Bandırma Feribot İskelesi'nde feribottan inen tatilcilerin kullandığı araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ise vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için 13-17 Haziran arasında karşılıklı 44 sefer yapılacağını duyurdu.

    Bayrama 2 gün kala başladı... Uzun kuyruklar oluştu

    Yapılacak seferlerde günlük bin 400 araç ve 6 bin 500 yolcu taşınmasının beklendiği bildirildi.

    Bayrama 2 gün kala başladı... Uzun kuyruklar oluştu

    Öte yandan Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan karayollarında da yoğunluk yaşanırken trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

     

    Bakanlıktan bayram alarmıBakanlıktan bayram alarmı

    Bayramda hava nasıl olacak İstanbul için dikkat çeken tahminBayramda hava nasıl olacak? İstanbul için dikkat çeken tahmin

    Etiketler: bayram trafiği , bayram yoğunluğu , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri