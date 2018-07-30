Bayram ziyaretine giden 49 bin Suriyeli döndü
RAMAZAN Bayramı’nı ülkelerinde geçiren 52 bin Suriyeli'nin, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönüşleri sürüyor.
Kilis Valiliği’nin izniyle Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyeli'nin Türkiye’ye dönüşleri sürüyor. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’nda işlemleri yapılarak Türkiye’ye alındı.
Şu ana kadar 49 bin civarında Suriyeli'nin geri döndüğü öğrenilirken, bayram için ülkesine giden Suriyeliler'in tamamının yarın mesai bitimine kadar Türkiye’ye giriş yapması gerekiyor.
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