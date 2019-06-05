Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı
Şanlıurfa'dan yakınlarıyla bayramlaşmak için Adana'ya gelen Ok ailesinin bulunduğu otomobil atık su kanalına uçtu. Araçtaki anne hayatını kaybetti, eşi ile 3 çocuğu yaralandı.
Şanlıurfa’dan Adana'daki yakınlarına bayram ziyaretine gelen ailenin içinde bulunduğu Mehmet Ok yönetimindeki 06 DE 4144 plakalı otomobil, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda virajda kontrolden çıkıp su kanalına uçtu.
Taklalar atan otomobildeki Sahra Ok (50) öldü, eşi, sürücü Mehmet Ok, çiftin kızları Ayşe (11) ve Kezban ile ismi öğrenilemeyen oğulları yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Sahra Ok’un cenazesi de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle