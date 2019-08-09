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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.08.2019 - 21:44, Son Güncelleme:

Bayram ve arefe günü noterler açık mı? Kurban Bayramı noter çalışma saatleri

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Bayram ve arefe günü noterler açık mı? Kurban Bayramı noter çalışma saatleri

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de noterlerin arefe günü ve bayramda çalışıp çalışmadığı oldu. Özellikle, araç, iş yeri ve konut alış satışı, vekaletname gibi işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, noterlerin bayram çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, Kurban Bayramı ve arefe günü noterler açık mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Resmi işlemlerini noter aracılığıyla tamamlayacak olan vatandaşlar, noterlerin bayram boyunca çalışıp çalışmadığını sorguluyor. Arefe gününün cumartesi gününe denk gelmesi, nöbetçi noter uygulamasının arefe günü çalışma saatleri onlarca kişinin kafasında soru işareti oluşturdu. İşte, arafe günü ve Kurban Bayramı noter çalışma saatleri.

Arefe günü yarım gün olarak hizmet verecek olan noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Nöbetçi noterler de arefe gününde hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterlikler normal zamanlarda Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet vermektedir.​

NÖBETÇİ NOTERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

NOTER NEDİR?

Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemi düzenler, Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar.

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