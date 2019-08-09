Bayram ve arefe günü noterler açık mı? Kurban Bayramı noter çalışma saatleri
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de noterlerin arefe günü ve bayramda çalışıp çalışmadığı oldu. Özellikle, araç, iş yeri ve konut alış satışı, vekaletname gibi işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, noterlerin bayram çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, Kurban Bayramı ve arefe günü noterler açık mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Resmi işlemlerini noter aracılığıyla tamamlayacak olan vatandaşlar, noterlerin bayram boyunca çalışıp çalışmadığını sorguluyor. Arefe gününün cumartesi gününe denk gelmesi, nöbetçi noter uygulamasının arefe günü çalışma saatleri onlarca kişinin kafasında soru işareti oluşturdu. İşte, arafe günü ve Kurban Bayramı noter çalışma saatleri.
Arefe günü yarım gün olarak hizmet verecek olan noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Nöbetçi noterler de arefe gününde hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterlikler normal zamanlarda Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet vermektedir.
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NOTER NEDİR?
Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemi düzenler, Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar.
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