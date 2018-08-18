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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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AA
18.08.2018 - 16:28, Son GÃ¼ncelleme:

Bayram tatilinin ilk günündeki acÄ± bilanço

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Bayram tatilinin ilk günündeki acÄ± bilanço

Kurban BayramÄ± tatilinin birinci gÃ¼nÃ¼nde, yurdun Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde meydana gelen trafik kazalarÄ±nda 19 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 91 kiÅŸi yaralandÄ±.

AA muhabirinin derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, 9 gÃ¼nlÃ¼k bayram tatilinin birinci gÃ¼nÃ¼nde, Ankara, Amasya, AydÄ±n, Aksaray, Antalya, AdÄ±yaman, Bursa, Bolu, DÃ¼zce, ElazÄ±ÄŸ, Ä°stanbul, Ä°zmir, Kastamonu, KahramanmaraÅŸ, KÃ¼tahya, KÄ±rklareli, Konya, Manisa, Malatya, NiÄŸde, Samsun, Sivas ve Ordu'da meydana gelen trafik kazalarÄ±nda 19 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 91 kiÅŸi de yaralandÄ±.Â Â Â Â Â 

Bursa-Ankara karayolunda aralarÄ±nda 2 yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n de bulunduÄŸu 31 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 14 kiÅŸi yaralandÄ±.Â Â Â Â Â 

Ä°negÃ¶l ilÃ§esi Mezit 7 mevkisinde Ã§ok sayÄ±da aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yÃ¶nlendirildi. Kazada, eÅŸi Orhun Soylu yÃ¶netimindeki 38 GY 652 plakalÄ± otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan Mehtap Soylu (41), olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. SÃ¶z konusu otomobil kaymaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± anda sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n araÃ§tan atladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â Â Â Â Â 

Ä°negÃ¶l Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ekipler, bir tankerden dÃ¶kÃ¼len mazotun kazaya neden olduÄŸu iddialarÄ± Ã¼zerine inceleme baÅŸlattÄ±.Â Â Â Â Â 

AMASYA'DA 3 Ã–LÃœÂ Â Â Â Â 

Amasya'nÄ±n GÃ¼mÃ¼ÅŸhacÄ±kÃ¶y ilÃ§esinde otomobilin ÅŸarampole devrilmesi sonucu 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±.Â Â Â Â Â 

Hayri Ã–zer (52) idaresindeki 34 LP 9754 plakalÄ± otomobil, Ã‡orum-Amasya karayolu Bademli mevkisinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ÅŸarampole devrildi. Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ile otomobilde bulunan kÄ±zÄ± KÃ¼bra (22) olay yerinde, eÅŸi ZÃ¼beyde Ã–zer (48) ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± GÃ¼mÃ¼ÅŸhacÄ±kÃ¶y Devlet Hastanesinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â Â Â Â Â 

Yaralanan Åžule GÃ¶kel ile Esadullah Hamza TaÅŸkÄ±ran (6) Ã‡orum Devlet Hastanesine, Fatma TaÅŸkÄ±ran Samsun EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine, AyÅŸenur TaÅŸkÄ±ran ise Merzifon Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â 

MANÄ°SA'DA ANNE VE KIZI YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°Â Â Â Â Â 

Manisa'nÄ±n Yunusemre ilÃ§esinde otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± anne ve kÄ±zÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â Â Â Â Â 

Murat S'nin (20) kullandÄ±ÄŸÄ± 26 YE 444 plakalÄ± otomobil, Mimar Sinan BulvarÄ±'nda kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen Selma (60) ve kÄ±zÄ± Elif TopÃ§u (30) ile park halindeki otomobile Ã§arptÄ±. Kazada, Selma TopÃ§u olay yerinde, aÄŸÄ±r yaralanan Elif TopÃ§u ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Merkez Efendi Devlet Hastanesinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â Â Â Â 

Ã‡Ä°NLÄ°LER DE YARALANDIÂ Â Â Â Â 

AydÄ±n'Ä±n Kuyucak ilÃ§esinde ise 7 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 9 kiÅŸi yaralandÄ±.Â Â Â Â Â 

Kuyucak ilÃ§e giriÅŸinde 4 otomobil, 1 minibÃ¼s, 1 hafif ticari araÃ§ ile 1 beton mikserinin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada 20 D 2500 plakalÄ± otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan Habil Ulu (54) hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yaralanan 9 kiÅŸi ise ambulanslarla Kuyucak ve Nazilli Devlet hastanelerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan 4'Ã¼nÃ¼n Ã‡in Halk Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olduÄŸu ve saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â Â Â Â Â 

Ã–LENLER AYNI AÄ°LEDENÂ Â Â Â Â

Ordu'da otomobil ile tÄ±rÄ±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±.Â Â Â Â Â

Murat Zabun yÃ¶netimindeki 16 JTG 02 plakalÄ± otomobil, GÃ¼rgentepe-Ã‡amaÅŸ yolu IÅŸÄ±ktepe Mahallesi'nde, 55 GU 435 plakalÄ± tÄ±rla Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada, otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Murat Zabun olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti, aynÄ± araÃ§taki Cemile, Sultan, Melike ve Cengiz Zabun'un yanÄ± sÄ±ra ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen bir Ã§ocuk yaralandÄ±. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan Cemile Zabun, mÃ¼dahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.Â Â Â Â Â 

Konya'nÄ±n SeydiÅŸehir ilÃ§esinde de bir otomobilin sulama kanalÄ±na devrilmesi sonucu aynÄ± aileden 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.Â Â Â Â Â 

HÃ¼seyin Vural (84) idaresindeki 42 BJ 241 plakalÄ± otomobil, OrtakaraÃ¶ren Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda, yolun aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nda bulunan sulama kanalÄ±na devrildi.Â Â Â Â Â 

OlayÄ± gÃ¶ren sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye giden jandarma ekipleri, durumu Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiyesine baÄŸlÄ± dalgÄ±Ã§ ekiplerine bildirdi. DalgÄ±Ã§ ekipleri, sulama kanalÄ±na devrilen otomobildeki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ HÃ¼seyin ile eÅŸi GÃ¼leser Vural'Ä± (80) sudan Ã§Ä±kardÄ±. Ã‡iftin boÄŸularak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi.Â Â Â Â Â 

GÃ¼n iÃ§erisinde, Ankara, AydÄ±n, Aksaray, Antalya, AdÄ±yaman, Bolu, DÃ¼zce, ElazÄ±ÄŸ, Ä°stanbul, Ä°zmir, Kastamonu, KahramanmaraÅŸ, KÃ¼tahya, KÄ±rklareli, Konya, Malatya, NiÄŸde, Samsun ve Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarÄ±nda da 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 60 kiÅŸi yaralandÄ±.Â Â Â Â Â 

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