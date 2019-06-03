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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İlkim EMİRLER/ İSTANBUL (DHA)
03.06.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı

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Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü günü olan bugün de tatile ve ailelerini görmek için memleketlerine gidenler yollarda yoğunluk oluşturdu. Polis ve jandarmanın trafik denetimlerinin sıkı şekilde devam etmesine rağmen bugün de çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Tatilin ilk üç gününde meydana gelen kazalarda 27 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan bugün ve 7 Haziran Cuma gününün de kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı. Bayram tatili için Cuma günü mesai bitiminde yola çıkan tatilcilerin yoğunluğu bugün de devam etti. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karayollarında alınan önlemlere rağmen yurt genelinde, Cuma günü saat 18.00'den bugün saat 17.00'ye kadar toplam 73 kaza meydana geldi. Kazalarda 27 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısı 211 oldu.

GÜN GÜN KAZALAR

Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi günü, Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce, İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük. Malatya ve Mersin'de meydana gelen 32 kazada, 13 kişi yaşamını yitirirken, 96 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ikinci günü olan dün Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirirken, 66 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin üçüncü günü (arife) olan bugün ise Karabük, Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Aksaray ve Adıyaman’da meydana gelen 18 kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

1 Haziran Cumartesi : 32 kaza, 13 ölü, 96 yaralı (Cuma 18.00'den- Cumartesi 23.59'a kadar)

2 Haziran Pazar : 23 kaza, 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi: 18 kaza, 4 ölü, 49 yaralı (Saat 17.00'ye kadar)

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