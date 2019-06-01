Bayram tatili yoÄŸunluÄŸu sÃ¼rÃ¼yor... 30 kilometreye ulaÅŸtÄ±...

Bayram tatili yoÄŸunluÄŸu sürüyor... 30 kilometreye ulaÅŸtÄ±...
TEM Otoyolu Kocaeli geÃ§iÅŸinde, 9 gÃ¼nlÃ¼k Ramazan BayramÄ± tatilinin baÅŸlamasÄ± ile oluÅŸan trafik, akÅŸam saatlerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±. AraÃ§larÄ±n ara ara durma noktasÄ±na geldiÄŸi yolda oluÅŸan trafik havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
TEM Otoyolu Kocaeli geÃ§iÅŸinde bayram tatilcilerinin oluÅŸturduÄŸu trafiÄŸin yoÄŸunluÄŸu artÄ±yor.
DÃ¼n akÅŸam saatleri itibari ile 9 gÃ¼nlÃ¼k Ramazan BayramÄ± tatilinin baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul ve Ã§evre illerden yola Ã§Ä±kan vatandaÅŸlar, tatil ve aile ziyareti iÃ§in TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikametinde yoÄŸunluÄŸa neden oldu. DÃ¼n akÅŸam saatlerinde iÅŸ ve okul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ±nda yola Ã§Ä±kan bayram tatilcilerinin oluÅŸturduÄŸu araÃ§ kuyruÄŸu bugÃ¼n de devam etti. Sabah saatlerinde yoÄŸunluÄŸun azaldÄ±ÄŸÄ± TEM Otoyoluâ€™nda akÅŸam saatlerinde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu.
Â
BAYRAM TATÄ°LCÄ°LERÄ°NÄ°N ARAÃ‡ KUYRUÄžU HAVADAN GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°
Trafik ara ara durma noktasÄ±na gelirken, emniyet ekipleri denetimlerini sÃ¼rdÃ¼rerek trafiÄŸin aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§abalÄ±yor. TEM Otoyoluâ€™nda oluÅŸan yoÄŸunluktan kaÃ§mak iÃ§in D100 Karayoluâ€™na yÃ¶nelen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, Ä°zmit bÃ¶lgesinde kent merkezindeki araÃ§larÄ±n da oluÅŸturduÄŸu trafik nedeni ile uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸturdu. TEM otoyolu Ä°zmit ilÃ§esi geÃ§iÅŸinde oluÅŸan yoÄŸunluk ise havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
Ramazan BayramÄ± tatiline Ã§Ä±kanlarÄ±n TEM Otoyoluâ€™nda oluÅŸturduÄŸu trafik yoÄŸunluÄŸu devam ediyor. Ä°zmit Alikahya mevkiinden baÅŸlayan araÃ§ yoÄŸunluÄŸu, KÃ¶rfez ilÃ§esinde bulunan Hereke GiÅŸeler mevkiine kadar yaklaÅŸÄ±k 30 kilometre boyunca uzadÄ±. D-100 Karayoluâ€™nun Ankara istikametinde de yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±rken, araÃ§lar yavaÅŸ ilerlemek zorunda kaldÄ±.
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle