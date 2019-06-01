Bayram tatili yoÄŸunluÄŸu sÃ¼rÃ¼yor... 30 kilometreye ulaÅŸtÄ±...

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ä°HA - DHA
01.06.2019 - 23:28, Son GÃ¼ncelleme:

Bayram tatili yoÄŸunluÄŸu sürüyor... 30 kilometreye ulaÅŸtÄ±...

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Bayram tatili yoÄŸunluÄŸu sürüyor... 30 kilometreye ulaÅŸtÄ±...

TEM Otoyolu Kocaeli geÃ§iÅŸinde, 9 gÃ¼nlÃ¼k Ramazan BayramÄ± tatilinin baÅŸlamasÄ± ile oluÅŸan trafik, akÅŸam saatlerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±. AraÃ§larÄ±n ara ara durma noktasÄ±na geldiÄŸi yolda oluÅŸan trafik havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

TEM Otoyolu Kocaeli geÃ§iÅŸinde bayram tatilcilerinin oluÅŸturduÄŸu trafiÄŸin yoÄŸunluÄŸu artÄ±yor.

Bayram tatili yoÄŸunluÄŸu sÃ¼rÃ¼yor... 30 kilometreye ulaÅŸtÄ±...

DÃ¼n akÅŸam saatleri itibari ile 9 gÃ¼nlÃ¼k Ramazan BayramÄ± tatilinin baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul ve Ã§evre illerden yola Ã§Ä±kan vatandaÅŸlar, tatil ve aile ziyareti iÃ§in TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikametinde yoÄŸunluÄŸa neden oldu. DÃ¼n akÅŸam saatlerinde iÅŸ ve okul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ±nda yola Ã§Ä±kan bayram tatilcilerinin oluÅŸturduÄŸu araÃ§ kuyruÄŸu bugÃ¼n de devam etti. Sabah saatlerinde yoÄŸunluÄŸun azaldÄ±ÄŸÄ± TEM Otoyoluâ€™nda akÅŸam saatlerinde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu.

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Bayram tatili yoÄŸunluÄŸu sÃ¼rÃ¼yor... 30 kilometreye ulaÅŸtÄ±...

BAYRAM TATÄ°LCÄ°LERÄ°NÄ°N ARAÃ‡ KUYRUÄžU HAVADAN GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°

Trafik ara ara durma noktasÄ±na gelirken, emniyet ekipleri denetimlerini sÃ¼rdÃ¼rerek trafiÄŸin aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§abalÄ±yor. TEM Otoyoluâ€™nda oluÅŸan yoÄŸunluktan kaÃ§mak iÃ§in D100 Karayoluâ€™na yÃ¶nelen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, Ä°zmit bÃ¶lgesinde kent merkezindeki araÃ§larÄ±n da oluÅŸturduÄŸu trafik nedeni ile uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸturdu. TEM otoyolu Ä°zmit ilÃ§esi geÃ§iÅŸinde oluÅŸan yoÄŸunluk ise havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Bayram tatili yoÄŸunluÄŸu sÃ¼rÃ¼yor... 30 kilometreye ulaÅŸtÄ±...

Ramazan BayramÄ± tatiline Ã§Ä±kanlarÄ±n TEM Otoyoluâ€™nda oluÅŸturduÄŸu trafik yoÄŸunluÄŸu devam ediyor. Ä°zmit Alikahya mevkiinden baÅŸlayan araÃ§ yoÄŸunluÄŸu, KÃ¶rfez ilÃ§esinde bulunan Hereke GiÅŸeler mevkiine kadar yaklaÅŸÄ±k 30 kilometre boyunca uzadÄ±. D-100 Karayoluâ€™nun Ankara istikametinde de yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±rken, araÃ§lar yavaÅŸ ilerlemek zorunda kaldÄ±.

Bayram tatili yoÄŸunluÄŸu sÃ¼rÃ¼yor... 30 kilometreye ulaÅŸtÄ±...

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