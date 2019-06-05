Bayram tatili ne zaman bitecek? Cuma günü okullar tatil mi?
Günlerdir üzerine planlar yapılan Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran’da başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar hafta sonlarının da araya girmesiyle birlikte 9 gün tatil yapmış olacak. Bayram sayesinde uzun bir tatile çıkma fırsatı yakalayan vatandaşlar, şimdi yurda dönüş planları için tatil takvimini inceliyor. Peki, bayram tatili ne zaman bitecek? Cuma günü okullar tatil mi?
Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Resmi olarak 9 günü kapsayan Ramazan Bayramı tatilini yurt içi veya dışında geçirecek olan vatandaşlar, tatil takvimini bir kez daha gündeme getirdi. Peki, Bayram tatili ne zaman bitecek? Cuma günü okullar tatil mi?
Ramazan bayramı tatil takvimi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyurulmuştu. Cu Ramazan Bayramı tatilinin 3 Haziran Pazartesi 13.00'te başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü sona ereceği hatırlatılan idari izin yazısında, şu ifadelere yer verildi:
"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."
Kamu kurum ve kuruluşları, 10 Haziran Pazartesi günü itibariyle iş başı yapacak, kısa süre sonra yaz tatiline girecek olan okullar da aynı tarihte açılacak.
BANKALAR CUMA GÜNÜ ÇALIŞACAK MI?
Masaüstü, mobil ve şubeler üzerinden yapılan bankacılık işlemleri, 3 Haziran Pazartesi günü öğlene kadar devam etti. Öğleden sonraki EFT işlemleri 7 Haziran Cuma gününe kaldı.
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