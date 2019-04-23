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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.04.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Bayram tatili 9 gün oldu... O bölgeye talep patladı

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Bayram tatili 9 gün oldu... O bölgeye talep patladı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması, Kapadokya bölgesini tercih edecek misafirlerin rezervasyon yoğunluğuna yol açtı.

Türkiye'nin doğa, tarih ve kültür turizminde önemli bir yer tutan Kapadokya'da, bu yıl turizm sezonu oldukça bereketli geçiyor. Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, butik otelleri ve sıcak hava balon turuyla ünlü bölgenin eşsiz güzelliklerini görmek için gelen turistler bölgede yoğunluk oluşturuyor.

Yabancı turistlerin gözdesi olan bölgede, 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin talebinde de artış yaşandı. Bölgedeki konaklama tesislerinde bayram tatili nedeniyle yer bulmakta sıkıntı yaşanmaya başlandı.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl başından itibaren turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşılan bölgede, ziyaretçi sayısı bakımından bu yıl yeni bir rekor kırılmasının beklendiğini, hareketlilik yaşanan bölgedeki konaklama tesislerinin yüzde 90 dolulukla hizmet sunduğunu belirtti.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla Kapadokya'ya gelmek isteyen yerli konukların yer bulmakta sorun yaşayabileceklerini dile getiren Durmaz, az sayıda kalan konaklama rezervasyonu için acele edilmesi gerektiğini söyledi.

Durmaz, "Kapadokya'da erken rezervasyon dönemi bitti. Acil rezervasyon dönemi başladı. Çünkü doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Bayram tatilini de kapsayan haziran ayında Uzakdoğulu ve Rus turistler de bölgeyi tercih edecektir. Bu nedenle 9 günlük tatil süresince yoğunluk yaşanacak." dedi.

Geçen yıl rekor kırıldı

Geçen yıl 2 milyon 949 bin 542 turist ağırlanarak rekor kırılan bölgenin, 2019 yılında daha fazla talep gördüğünü kaydeden Durmaz, yılın ilk üç aylık döneminde ziyaretçi sayısının ve yaşanan yoğunluğun bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapadokya bölgesinde, geçen yıla kıyasla yüzde 50 turist artışı var. Bölgedeki oteller yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet verdi. Bayram tatilinin olacağı haziran ayındaki hava şartlarından dolayı insanlarımız deniz imkanını kullanabilirlerse daha rahat tatil süreci yaşanmış olabilir. Bölgedeki yoğunluğu kaldırmak için yeni konaklama tesislerinin yapımlarına başlandı. Bu sezon için yetişmesi mümkün değil, bu yüzden bu yılın Kapadokya'da dolu dolu geçeceği kesin görülüyor."

Bölgedeki bir otelin genel koordinatörü Nazif Demir de Kapadokya'nın 12 ay boyunca doluluk yaşanan bir turizm merkezi haline geldiğine dikkati çekti.

Bu sezon Kapadokya'nın altın yıllarından birini yaşadığını dile getiren Demir, "Doluluk oranı üst seviyelerde. Konaklama tesisleri neredeyse her gün dolu. 9 günlük tatil süreci için tatilciler bir an önce kararını verip hızlıca rezervasyonunu yaptırmalı. Bayram tatili, Karadeniz, doğu bölgeleri ve sahillere hareket getirecektir." diye konuştu.

 

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