Bayram tatili 9 gün olacak mı sorusuna Bakan Ersoy'dan net cevap!
Bayram tatili 9 gün olacak mı sorusu için resmi mercilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. En son Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Olumlu bakmıyorum' açıklamasının ardından bu kez yeni açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy'dan geldi. Peki, bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte, Kurban Bayramı tatili uzadı mı sorusuna cevap arayan binlerce kişinin araştırdığı detaylı bilgiler
Bayram tatili uzadı mı sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Bayram tatilinin başlamasına 1 hafta kadar kısa bir süre kala 9 gün olup olmadığı konusunda detayları araştıran binlerce kişi, konuyla ilgili detayları takip etmeye devam ediyor. İşte, resmi mercilerden gelen son açıklamalar ve detaylı bilgiler
BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Bayram tatilinin uzatılması konusuna geçtiğimiz hafta 'Olumlu bakmıyorum' yorumunu getiren Berat Albayrak'ın ardından yeni açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy, "Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum." açıklamasında bulundu.
Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Ramazan Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak.
Kurban Bayramı'nın arife günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
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