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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.08.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Bayram tatili 9 gün olacak mı sorusuna Bakan Ersoy'dan net cevap!

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Bayram tatili 9 gün olacak mı sorusuna Bakan Ersoy'dan net cevap!

Bayram tatili 9 gün olacak mı sorusu için resmi mercilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. En son Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Olumlu bakmıyorum' açıklamasının ardından bu kez yeni açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy'dan geldi. Peki, bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte, Kurban Bayramı tatili uzadı mı sorusuna cevap arayan binlerce kişinin araştırdığı detaylı bilgiler

Bayram tatili uzadı mı sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Bayram tatilinin başlamasına 1 hafta kadar kısa bir süre kala 9 gün olup olmadığı konusunda detayları araştıran binlerce kişi, konuyla ilgili detayları takip etmeye devam ediyor. İşte, resmi mercilerden gelen son açıklamalar ve detaylı bilgiler

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatilinin uzatılması konusuna geçtiğimiz hafta 'Olumlu bakmıyorum' yorumunu getiren Berat Albayrak'ın ardından yeni açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy, "Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum." açıklamasında bulundu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Ramazan Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak.

Kurban Bayramı'nın arife günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;

Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba

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