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    Bayram sabahı şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi

    ZONGULDAK (İHA)
    15.06.2018 - 09:34 | Son Güncelleme:

    Zonguldak’ta Ramazan Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi.

    Kent merkezinde bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti. Ellerindeki silahları ard arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Önceki yıllarda ise silahla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokmaktan bazı vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

    Öte yandan, 2015 yılındaki Kurban Bayramı'nda Taşbaca Mahallesi'nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

    Etiketler: zonguldak , gelenek , son dakika , haberler
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