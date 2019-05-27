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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bayram paketleri... Ekonomik torba ve bedelli yasalaşıyor

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Bayram paketleri... Ekonomik torba ve bedelli yasalaşıyor

- Meclis, Ramazan Bayramı öncesindeki mesai haftasını toplumsal beklenti oluşturan iki önemli paket düzenlemeye ayırdı. Genel Kurul’da bu hafta askerlik sistemini yeniden düzenleyen Askeralma Yasa Teklifi ile ekonomi alanıyla ilgili dar kapsamlı torba teklif görüşülecek.

ASKERALMA Teklifi yasalaştığında kışlada altıncı ayını dolduran 110 bin - 130 bin arasındaki Mehmetçik’e terhis hakkı doğacak.

Genelkurmay Başkanlığı’nın tezkere işlemlerini hızla yapabilmesi amacıyla teklifin bugün Genel Kurul gündemine alınması planlanıyor. Bu amaçla Milli Savunma Komisyonu, karşı oy yazıları için muhalefete dün akşama kadar süre verdi.

460 BİN KAÇAĞA SON HAK

- AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan teklifle üniversite mezunları için ‘kısa dönem’ askerlik sona eriyor.

- Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, asteğmen ve astçavuşlar için 12 ay olacak.

- Askerlik çağı, Cumhurbaşkanı’nca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

- Bedelli askerlik kalıcı olacak. Her yıl Genelkurmay’ın belirlediği kontenjana göre bedelli başvuruları alınacak. Bu yıl için 31 bin liralık peşin ödeme karşılığında 145 bin yükümlünün bedelli askerlik yapması öngörülüyor. Şu anda yoklama kaçağı veya bakaya olan 460 bin genç de son kez bedelli başvurusu yapabilecek. Bundan sonra yoklama kaçakları ve bakayalar bedelli sisteme kabul edilmeyecek. Bu kişilere her gün için 10 liraya kadar para cezası uygulanacak.

İSTEYEN 18 AYA UZATABİLİR

- Teklif yasalaştığında isteyen er ve erbaşlar, altıncı aylarını geçseler de altı ay daha 2 bin lira harçlıkla askerlik hizmetine devam edebilecekler. Bu durumda kışlada 12’nci ayına giren er ve erbaş, isterse askerliğini 18 aya kadar uzatabilecek. İkinci altı ayı tamamlayan erbaş ve erlerden uygun görülenler, TSK’nın ihtiyacına göre sözleşmeli erbaş, er veya uzman erbaş olabilecekler. Bu askerlerin ileride astsubay olup subaylıktan generalliğe kadar yükselme hakları olacak.

SURİYELİLERİN ŞARTLARI DEĞİŞTİ

- Türk vatandaşlığına geçenlerin askerlik yapmalarıyla ilgili şartlar da değişiyor. Askeralma Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Alâ, düzenlemeyi ve vatandaşlığa geçen Suriyelileri nasıl etkileyeceğini şöyle anlattı: “Ülkeler arasında anlaşma varsa ona göre işlem tesis edeceğiz. Vatandaşlığa alındıkları yıl 22 ve büyük yaşta olanları askerlik yapmış sayacağız ama belgelemeleri şartıyla. Eskiden Suriye’de askerlik yapanları burada askerlik yapmış sayıyorduk. Bu şartı kaldırdık. İkili anlaşmalara bağladık. Yani iki ülkenin birbirlerinin askerlik sistemini benimsemiş olması. Kendi askerlik çağındaysa Türk vatandaşının yükümlülüğü neyse aynısı olacak. 20 yaşında diyelim vatandaşlığa alındıysa 20 yaşındaki Türk vatandaşı nasıl askerlik yapmakla yükümlüyse aynısı olacak.”

KÖPRÜ CEZALARI SİLİNİYOR

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu’nun ilk imzacı olduğu ekonomi alanındaki torba teklif de bu hafta yasalaşacak. Teklifle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden hatalı geçiş cezası alan 275 bin araca ait 310 milyon liralık ceza affedilecek. Ödenen 3.9 milyon lira da iade edilecek. Af için iki ay içinde başvuru yapılması gerekiyor. Otomobil alımında ÖTV indirimini kapsayan teşvikin üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak. Kaçak tütün konusunda 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemenin yürürlük tarihi 2 yıl ertelenerek 1 Temmuz 2021’e alınacak.

 

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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