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Oya ARMUTÇU/ANKARA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

‘Bayram Otel’ AİHM’ye gitti

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‘Bayram Otel’ AİHM’ye gitti

Van'da 9 Kasım 2011’de meydana gelen artçı depremde yıkılarak 24 kişiye mezar olan Bayram Otel ile ilgili dava, Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşındı.

Bayram Otel’de yaşamını yitiren emekli Emniyet mensubu Selman Kerimoğlu’nun ailesinin avukatı Övgü Erdoğan, Hürriyet’e şunları söyledi: “AYM’nin ilk başvurumuzda ihlal kararı verilmesine rağmen hiçbir sonuç alınamamasının nedeni izin mercilerinin soruşturma izni vermemesidir. Oysa savcılığın aldığı bilirkişi raporuyla hasar tespiti yapmayan ve gerekli tedbirleri almayan ilgili birimler kusurlu bulunmuştu. Türkiye için bu kadar önemli ve büyük bir davada sekiz yıl geçmesine rağmen hiçbir kamu görevlisi hakkında dava açılmaması hukuk garabetidir. AİHM’de dava açtık. Türkiye’de bu konuda yapacak bir şey kalmadı.”

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