Bayram öncesi af çağrısı

Bahçeli, parti genel merkezine teşekkür ziyaretine gelen Mahkûm Yakınları Derneği Enver Yılmaz ile yakınları cezaevinde olan aileleri kabul ederken şunları söyledi: “Yeni bir başlangıç var Türkiye’de. Temennim odur ki inşallah Ramazan Bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Siyasi olarak kullanmıyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir Cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde, bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır, diye düşünüyorum.”



