Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bayram öncesi af çağrısı

    Bayram öncesi af çağrısı

    ANKARA
    02.06.2018 - 01:45 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af çıkarılması çağrısını yineledi.

    Bahçeli, parti genel merkezine teşekkür ziyaretine gelen Mahkûm Yakınları Derneği Enver Yılmaz ile yakınları cezaevinde olan aileleri kabul ederken şunları söyledi: “Yeni bir başlangıç var Türkiye’de. Temennim odur ki inşallah Ramazan Bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Siyasi olarak kullanmıyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir Cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde, bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır, diye düşünüyorum.”

    Etiketler: Devlet Bahçeli , erken seçim , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri