Bayram ne zaman başlıyor? Arefe günü hangi tarihe denk geliyor?
İslam alemi için önemli olan mübarek ramazan ayının ilerlemesi ile birlikte, Ramazan Bayramı da gündeme gelmeye başladı. Bayram tatilinde planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden 'Ramazan Bayramı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile, Ramazan Bayramı tatili uzatılmıştı. Peki, bayram ne zaman başlayacak? Arefe günü hangi tarihe denk geliyor? İşte, o konu hakkında detaylar.
On bir ayın sultanı ramazan, tüm yurtta oruç ve ibadetlerle idrak edilirken, özellikle çalışan vatandaşların da bayram tatiline dönük planları şekil kazanmaya başladı. Bayramda tatil için şehir dışına çıkacak olanlar ya da büyüklerini ziyaret etmek isteyenler, otobüs ve uçak biletlerini tatil tarihlerine göre alacaklar. Peki, bu sene Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Arefe günü hangi tarihte? İşte, yaklaşan Ramazan Bayramı tatili ile ilgili merak edilen bazı bilgiler.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinleşti. Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirildi.
Ramazan bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi. Hafta sonu izinleri de birleştirildiğinde, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinleşti.
Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabilecek.
AREFE GÜNÜ HANGİ TARİHE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, Ramazan bayramı arefe günü ise 03 Haziran 2019 tarihine denk geliyor.
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