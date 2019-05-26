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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.05.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Bayram ne zaman başlıyor? 2019 Ramazan Bayramı tarihi

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Bayram ne zaman başlıyor? 2019 Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan ayının sonlarına doğru gelinmesiyle birlikte birçok vatandaşın gündemindeki konu, bayram ne zaman başlıyor sorusu oldu. Bayram tatili bilgisine göre planlarına yön verecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer ilgili kuruluşların bu husustaki açıklamalarını merak ediyor. İşte, 2019 yılında bayram ne zaman sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

Haziran ayının başlamasına günler kala bayram ne zaman sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili bilgi almak istiyor. Peki, bayram tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BAYRAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bayram tatilinin ilk gününü ve toplamda kaç gün süreceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detaylara odaklandı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre Ramazan Bayramı'nın arefe günü 3 Haziran Pazartesi gününe denk gelecek. 4-5-6 Haziran tarihleri ise Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre ise Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak.

Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, -şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabilecek. 

NEMRUT DAĞI BAYRAMDA ZİYARETÇİSİNİ BEKLİYOR

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı konuklarını bekliyor.

Milli Park alanı olarak korumaya alınan, eşsiz eserlerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliği sayesinde "Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer." olarak bilinen Nemrut Dağı'na, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Japonya, Avusturya, Rusya, Çin, Romanya gibi ülkelerden ziyaretçiler gelmeye devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından turizm sektöründe çok ciddi talep patlaması yaşandığını, bunun Adıyaman'a da yansıdığını söyledi.

Kentteki otellerde bayram tatili boyunca doluluk oranının yüzde 100 olduğunu ifade eden Ekinci, "Öyle zannediyorum ki yatak kapasitemizin beş katı kadar yatağımız olsaydı, onlar da dolacaktı. İnsanlar maalesef yer bulamadıkları için daha fazla gelemiyor. Yatak kapasitemizin artması gerekiyor." dedi.

Ekinci, bu yaz Adıyaman'da turizm sezonunun hareketli geçmesini beklediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"9 günlük ramazan tatilinde Nemrut Dağı'na gelen turist sayısının günlük ortalamanın üç katı olacağını düşünüyorum. Tatil boyunca 30 bin yerli ve yabancı turisti Nemrut'a bekliyoruz. Nemrut Dağı'na gelen yerli ve yabancı turist sayısı geçen yıl nisanda 12 bin 800 idi. Bu yıl nisanda ise sayı 19 bin 870 oldu. Dolayısıyla geçen yıla oranla yüzde 60 artış var."

Adıyaman'da yeni yatırımcılara acil ihtiyaçları olduğunu belirten Ekinci, "Turizm sezonları çok canlı geçiyor. Bu canlılık bundan sonra da devam edecek. Bütün yatırımcılara sesleniyorum, Adıyaman, turizm alanında yatırım yapmaya değer Türkiye'deki en önemli yerlerden biri. Yatırımcılar, Adıyaman'a gelip yatırım yapsın. Biz her türlü yardımı yapmaya hazırız." dedi.

"GELİP GÖRÜLMESİ LAZIM"

Hong Kong'dan gelen Christine Keung ise üç gündür Türkiye'de olduğunu ve farklı şehirleri gezdiğini anlatarak, "Bugün Nemrut Dağı'na geldik. Burası harika bir yer. Arkadaşlarıma gelip Nemrut Dağı'nı görmelerini söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Aynı yerden gelerek bölgeyi ziyaret eden Auty Chej de Türkiye'yi, özellikle de yemeklerini çok beğendiğini dile getirerek, "Nemrut Dağı çok güzel bir yer. Burada heykelleri tek tek inceledik. Gerçekten görkemli bir yer. Gelip görülmesi lazım." diye konuştu.

Avusturya'dan gelen Reinhard Steiner, "Nemrut Dağı'nı Avusturya'daki tüm insanlara tavsiye edeceğim. Burası harika bir yer. Gerçekten her şeyiyle görülmeye değer." dedi.

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