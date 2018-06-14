Bayram namazı saat kaçta? Konya bayram namazı saati 2018

Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, perşembe gününün araştırılan konuları arasında yer alıyor. Konya'da ikamet eden vatandaşların sabah saat kaçta uyanacaklarını ve ibadetlerini gerçekleştireceklerini öğreneceği Konya bayram namazı saati, 15 Haziran Cuma günü önem arz edecek. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

KONYA VE TÜM İLLERDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Konya merkezde bayram namazı saat 06.11'de kılınacak. Yalıhüyük, Bozkır, Beyşehir, Hüyük, Akşehir ve Ahırlı'da 06.14, Ilgın, Yunak,Derbent ve Akören'de 06.12, Altınekin'de 06.08, Güneysınır, Çumra, Meram, Karatay, Kadınhanı ve Çeltik'de 06.11, Karapınar ve Cihanbeyli'de 06.07, Selçuklu, Derebucak'ta 06.16, Tuzlukçu, Taşkent, Hadim ve Doğanhisar'da 06.13, Halkapınar ve Emirgazi'de 06.05, Kulu ve Ereğli'de 06.06, Sarayönü'de 06.10, Seydişehir'de 06.15'da kılınacak.

BAYRAM SELASI NEDİR?

Arapça “dua” mânasına gelen salâ (salât صلات), dinî mûsikide Hz. Muhammed’e Allah’tan rahmet ve selâm temenni eden, belli bestesiyle okunan çeşitli güftelere verilen genel addır. Cami mûsikisi formları arasında yer alan ve sözleri Arapça olan salâlar okundukları yer ve zamana göre sabah salâsı, cenaze salâsı, bayram salâsı, salât-ı ümmiyye gibi adlarla anılırlar.

Bayram salâsı aynı zamanda cuma günleri de okunduğundan “bayram ve cuma salâsı” adıyla da anılır. Bu salâ bayram namazları ile cuma namazından önce müezzin mahfelinde okunurdu. Subhi Ezgi, Hatîb Zâkirî Hasan Efendi tarafından bestelendiğini kaydettiği Bayatî makamındaki bu eserin güfte ve notasını Türk Musikisi ve Temcit-Na’t-Salât-Durak adlı eserlerinde neşretmiştir (bk. bibl.).