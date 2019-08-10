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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.08.2019 - 20:47, Son Güncelleme:

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Tüm illerin Kurban Bayramı namaz saatleri

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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Tüm illerin Kurban Bayramı namaz saatleri

Kurban Bayramı namaz saatleri, milyonlarca vatandaş tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye geneli tüm illerin Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. Bu bilgilere göre, İstanbul’da bayram namazı saat 06.47’de, Başkent Ankara’da ise 06.33 kılınacak. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin Kurban Bayramı namaz saatleri...

Kurban Bayramı namaz saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından vatandaşlar için paylaşıldı. 81 ilin bayram namazı saatlerine göre, bayram namazının en erken kılınacağı il saat 05.48 ile Iğdır olurken, en geç kılınacağı il ise 06.59 ile Çanakkale olacak. İşte, tüm illerin bayram namazı saatleri hakkında detaylı bilgiler.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet’ten alınan bilgilere göre bayram namazı saatleri şu şekilde olacak;

"Adana: 06.27,

Adıyaman: 06.14,

Afyon: 06.44,

Ağrı: 05.53,

Aksaray: 06.31,

Amasya: 06.20,

Ankara: 06.33,

Antalya: 06.46,

Ardahan: 05.52,

Artvin: 05.55,

Aydın: 06.56,

Balıkesir: 06.53,

Bartın: 06.33,

Batman: 06.03,

Bayburt: 06.03,

Bilecik: 06.44,

Bingöl: 06.04,

Bitlis: 05.58,

Bolu: 06.37,

Burdur: 06.47,

Bursa: 06.48,

Çanakkale: 06.59,

Çankırı: 06.29,

Çorum: 06.24,

Denizli: 06.51,

Diyarbakır: 06.06,

Düzce: 06.38,

Edirne: 06.56,

Elazığ: 06.09,

Erzincan: 06.07,

Erzurum: 05.59,

Eskişehir: 06.43,

Gaziantep: 06.19,

Giresun: 06.09,

Gümüşhane: 06.06,

Hakkari: 05.53,

Hatay: 06.25,

Iğdır: 05.48,

Isparta: 06.45,

İstanbul: 06.47,

İzmir: 06.58,

Kahramanmaraş: 06.20,

Karabük: 06.32,

Karaman: 06.36,

Kars: 05.51,

Kastamonu: 06.27,

Kayseri: 06.24,

Kırıkkale: 06.31,

Kırklareli: 06.53,

Kırşehir: 06.29,

Kilis: 06.21,

Kocaeli: 06.43,

Konya: 06.37,

Kütahya: 06.45,

Malatya: 06.13,

Manisa: 06.57,

Mardin: 06.05,

Mersin: 06.30,

Muğla: 06.55,

Muş: 06.00,

Nevşehir: 06.28,

Niğde: 06.29,

Ordu: 06.11,

Osmaniye: 06.24,

Rize: 06.01,

Sakarya: 06.41,

Samsun: 06.17,

Siirt: 06.00,

Sinop: 06.21,

Sivas: 06.17,

Şanlıurfa: 06.13,

Şırnak: 05.58,

Tekirdağ: 06.53,

Tokat: 06.18,

Trabzon: 06.04,

Tunceli: 06.07,

Uşak: 06.49,

Van: 05.53,

Yalova: 06.46,

Yozgat: 06.25,

Zonguldak: 06.35."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı namazının kılınışı ile Ramazan Bayramı namazının kılınışı arasında fark yoktur. Dolayısıyla bayram namazının kılınışı için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

ikİnci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Burdan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena dualarını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur.

 

 

 

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