Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Kurban Bayramı namaz vakitleri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 21 Ağustos Salı günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar bayram namazını kaçırmamak için yaşadıkları ilin namaz saatlerini araştırıyor. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Kurban Bayramı namaz vakitleri
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bayram namazı saatleriyle birlikte, il il namaz vakitleri belli oldu. Salı günü sabah erken saatlerde kılınacak olan bayram namazı için vatandaşlar yaşadıkları illerin namaz saatlerini araştırmaya devam ediyor. İşte, tüm illerin bayram namazı saatleri.
Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.46, İstanbul'da 07.00, İzmir'de 07.11, Çanakkale'de 07.12, Iğdır'da 06.01'de kılınacak.
İl merkezleri dışında ilçe merkezlerindeki bayram namazı saatlerine sayfanın altında yer alan linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz;
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.39, Adıyaman: 06.27, Afyon: 06.57, Ağrı: 06.06, Aksaray: 06.43, Amasya: 06.33, Ankara: 06.46, Antalya: 06.58, Ardahan: 06.05, Artvin: 06.09, Aydın: 07.08, Balıkesir: 07.06, Bartın: 06.45, Batman: 06.15, Bayburt: 06.16, Bilecik: 06.57, Bingöl: 06.17, Bitlis: 06.11, Bolu: 06.50, Burdur: 06.59, Bursa: 07.01, Çanakkale: 07.12, Çankırı: 06.42, Çorum: 06.37, Denizli: 07.03, Diyarbakır: 06.19, Düzce: 06.52, Edirne: 07.09, Elazığ: 06.22, Erzincan: 06.20, Erzurum: 06.12, Eskişehir: 06.56, Gaziantep: 06.31, Giresun: 06.23, Gümüşhane: 06.19, Hakkari: 06.05, Hatay: 06.37, Iğdır: 06.01, Isparta: 06.58, İstanbul: 07.0, İzmir: 07.11, Kahramanmaraş: 06.32, Karabük: 06.46, Karaman: 06.48, Kars: 06.04, Kastamonu: 06.41, Kayseri: 06.37, Kırıkkale: 06.44, Kırklareli: 07.07, Kırşehir: 06.42, Kilis: 06.32, Kocaeli: 06.57, Konya: 06.50, Kütahya: 06.58, Malatya: 06.26, Manisa: 07.09, Mardin: 06.17, Mersin: 06.42, Muğla: 07.07, Muş: 06.13, Nevşehir: 06.40, Niğde: 06.41, Ordu: 06.25, Osmaniye: 06.36, Rize: 06.14, Sakarya: 06.55, Samsun: 06.31, Siirt: 06.12, Sinop: 06.35, Sivas: 06.30, Şanlıurfa: 06.25, Şırnak: 06.10, Tekirdağ: 07.06, Tokat: 06.31, Trabzon: 06.18, Tunceli: 06.20, Uşak: 07.01, Van: 06.05, Yalova: 07.00, Yozgat: 06.38, Zonguldak: 06.49."
BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşadığınız ildeki bayram namazı saatlerini öğrenmek için yukarıdaki linkte bulunan adreste il seçimi yapınız. Yaptığınız il seçiminin ardından yaşadığınız ilçeyi seçerek Kurban Bayramı namaz vakitlerini öğrenebilirsiniz.
BAYRAM NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Bayramlara önceden hazırlanılması, bu günlerde temiz ve güzel elbiselerin giyilmesi, gusledilmesi, dişlerin fırçalanması, güzel kokular sürülmesi, güler yüzlü olunması, namazdan önce ramazan bayramında hurma vb. tatlı bir şey yenilmesi, kurban bayramında ise ilk olarak kurban etinden yenilmesi, namaza mümkünse yürüyerek gidilmesi ve dönüşte başka bir yolun kullanılması, çokça sadaka dağıtılması, fitrenin namazdan önce verilmesi, namaza giderken tekbir getirilmesi menduptur.
Kurban bayramında farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirilmesi Hanefîler’e göre vâcip, Hanbelî ve Şâfiîler’e göre sünnet, Mâlikiler’e göre ise menduptur. Hanefî ve Hanbelîler’e göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit, Mâlikiler’e göre ise bayramın birinci günü öğle namazından dördüncü günü sabah namazına kadar on beş vakit tekbir getirilir. Şâfiîler’de bu iki görüş de bulunmakla birlikte uygulamada daha çok ilk görüş benimsenmiştir.
KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
ikİnci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
4) Burdan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:
6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.
7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena dualarını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur.
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