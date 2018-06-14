Bayram namazı saat kaçta? İşte 2018 Adana bayram namazı saati

Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, kentte yaşamını sürdüren birçok kişinin internet üzerinden sorguladığı konu oldu. Adana bayram namazı saatleri ile birlikte 15 Haziran Cuma sabahı erken saatlerde ibadetlerini gerçekleştirmek üzere kalkacak olan Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıkladığı bilgileri sorguluyor. Peki, Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Türkiye genelinde birçok kişinin arefe günü itibariyle araştırmaya başladığı saatler hakkında bazı bilgiler

ADANA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Adana merkezde bayram namazı, 06.02'de kılınacak. Adana'nın Aladağ, Ceyhan, İmamoğlu, Yumurtalık ilçelerinde 06.00, Çukurova'da 06.01, Feke'de 05.57, Karataş ve Karaisalı'da 06.02, Kozan'da 05.59, Pozantı'da 06.03, Saimbeyli'de 05.56, Tufanbeyli'de 05.55'de kılınacak.

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BAYRAM NAMAZI NEDİR?

“Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır” (Buhârî, “ǾÎdeyn”, 3; Müslim, “Edâhî”, 7) meâlindeki hadise dayanarak ramazan ve kurban bayramlarının bayram namazının kılınmasıyla başladığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte kurban bayramına ait arefe gününün ayrı bir fazileti vardır; çünkü haccın en önemli rüknünü oluşturan vakfe bu günde yapılmaktadır. Bir hadiste de bayram gecelerini ihya etmenin ayrı bir fazileti olduğu ifade edilmiştir (İbn Mâce, “Sıyâm”, 68). Kurban bayramında namazdan sonra ayrıca şartlarına sahip olan kimseler tarafından kurban kesilir. Müslümanlar bu günlerde birbirlerini ziyaret eder, bayramlaşır, yer, içer ve meşrû bir şekilde eğlenerek günlerini neşe ile geçirmeye çalışırlar.

BAYRAM NE DEMEKTİR?

Bayram kelimesinin Arapça’sı, sözlüklerde “âdet halini alan sevinç ve keder; bir araya toplanma günü” anlamlarıyla karşılanan îddir (el-Ǿıyd/العيد).

İslâm dininde ramazan ve kurban olmak üzere iki bayram vardır. Arapça’da îdü’l-fıtr ve îdü’l-adhâ şeklinde adlandırılan her iki bayram da hicretin 2. yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Esasen ramazan orucu ilk defa bu yıl farz kılınmış, bu ayı oruçla geçiren müminler sonraki ayın (şevval) ilk üç gününü bayram olarak kutlamışlardır. Bu sebeple bu bayrama ramazan bayramı veya bayramdan önce fitre (fıtır sadakası) verildiği için fıtır bayramı denilmiştir. Türkiye’de bazı çevrelerde muhtemelen bayramda şeker, lokum ve tatlı ikramı şeklinde öteden beri var olan gelenekten dolayı buna şeker bayramı da denilmektedir.

Ancak Hz. Peygamber’in uygun olmayan bazı isimleri değiştirmesi ve özellikle dinî terim ve kavramların muhafazası konusunda hassasiyet göstermesi, bu şekilde bir adlandırmanın doğru olmayacağını göstermektedir. Hicrî takvimin son ayı olan zilhiccenin onunda başlayan ve dört gün devam eden kurban bayramı ise bu günlerde kurban kesildiği için bu adla anılmıştır.

KADINLAR BAYRAM NAMAZINDAN SORUMLU MUDUR?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.