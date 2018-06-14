Bayram namazı saat kaçta? 2018 Bursa bayram namazı saati

Bayram namazı saat kaçta sorusu, birçok ilden on binlerce kişinin araştırdığı konu oldu. Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte Şevval ayının ilk günü sabah saatlerinde kılınan bayram namazı, erkeklere vacip olarak kılınmıştır. Peki, bayram namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İşte, Bursa'nın bayram namazı saati hakkında detaylı bilgiler

BURSA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa merkezde bayram namazı 06.19, Büyükorhan ilçesinde 06.21, Gemlik ve Kestel ilçesinde 06.18, Harmancık ve Orhaneli ilçesinde 06.20, Orhangazi ve İnegöl'de 06.17, Yenişehir ve İznik'de 06.16, Karacabey ve Mustafa Kemalpaşa'da 06.22, Keles ve Mudanya'da 06.19'da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NEDİR?

Bayram Namazı. Güneşin doğması ve bir miktar yükselip kerahet vaktinin çıkmasından sonra cemaatle kılınan bayram namazı zeval vaktinin girmesine kadar eda edilebilir. Mazeretleri sebebiyle ilk gün bayram namazını kılamayanlar ramazan bayramında ikinci gün, kurban bayramında ikinci ve üçüncü gün de kılabilirler.

BAYRAM GÜNÜ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?

Bayramlara önceden hazırlanılması, bu günlerde temiz ve güzel elbiselerin giyilmesi, gusledilmesi, dişlerin fırçalanması, güzel kokular sürülmesi, güler yüzlü olunması, namazdan önce ramazan bayramında hurma vb. tatlı bir şey yenilmesi, kurban bayramında ise ilk olarak kurban etinden yenilmesi, namaza mümkünse yürüyerek gidilmesi ve dönüşte başka bir yolun kullanılması, çokça sadaka dağıtılması, fitrenin namazdan önce verilmesi, namaza giderken tekbir getirilmesi menduptur.

Kurban bayramında farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirilmesi Hanefîler’e göre vâcip, Hanbelî ve Şâfiîler’e göre sünnet, Mâlikiler’e göre ise menduptur. Hanefî ve Hanbelîler’e göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit, Mâlikiler’e göre ise bayramın birinci günü öğle namazından dördüncü günü sabah namazına kadar on beş vakit tekbir getirilir. Şâfiîler’de bu iki görüş de bulunmakla birlikte uygulamada daha çok ilk görüş benimsenmiştir.

Bayram günlerinde İslâmî ölçüler içinde eğlenilmesi ve bazı oyunların oynanması câizdir. Bir bayram günü Âişe ile birlikte bulunan Hz. Peygamber’in yanında Buâs Harbi’ne ait ezgiler söyleyen iki kız çocuğuna müdahale etmek isteyen Hz. Ebû Bekir’e Resûlullah’ın, “Her milletin bayramı vardır, bu da bizim bayramımız” dediği (Buhârî, “ǾÎdeyn”, 3; Müslim, “Salâtü’l-Ǿîdeyn”, 16), yine bayram günleri mescidde mızrak kalkan oyunu oynayanları seyretmek isteyen Hz. Âişe’ye yardımcı olarak onunla beraber seyrettiği (Buhârî, “ǾÎdeyn”, 2; Müslim, “Salâtü’l-Ǿîdeyn”, 17) bilinmektedir.