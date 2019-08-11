Bayram namazı ne kadar, kaç dakika sürer?
Bayram namazının kaç dakika süreceği, sabahın ilk saatlerinde bazı vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Bayram namazının kaç dakika süreceğini öğrenerek planlarını ona göre gerçekleştirecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi edinmek üzere arama motorlarının yardımına başvurdu. Peki, bayram namazı ne kadar ve kaç dakika sürer? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bayram namazının kaç dakika süreceği, camilerdeki durumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği namaz saatinin gelmesiyle birlikte vaazını tamamlayan imamın başlattığı bayram namazı, namaz öncesi gerçekleştirilen vaazın süresine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Dolayısıyla hutbenin dinlenmesi, bayram namazının tamamlanması dahil ortalama bayram namazı süresi 30 ila 45 dakika arasında değişebilmektedir.
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