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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.08.2019 - 06:07, Son Güncelleme:

Bayram namazı ne kadar, kaç dakika sürer?

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Bayram namazı ne kadar, kaç dakika sürer?

Bayram namazının kaç dakika süreceği, sabahın ilk saatlerinde bazı vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Bayram namazının kaç dakika süreceğini öğrenerek planlarını ona göre gerçekleştirecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi edinmek üzere arama motorlarının yardımına başvurdu. Peki, bayram namazı ne kadar ve kaç dakika sürer? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bayram namazının kaç dakika süreceği, camilerdeki durumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği namaz saatinin gelmesiyle birlikte vaazını tamamlayan imamın başlattığı bayram namazı, namaz öncesi gerçekleştirilen vaazın süresine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Dolayısıyla hutbenin dinlenmesi, bayram namazının tamamlanması dahil ortalama bayram namazı süresi 30 ila 45 dakika arasında değişebilmektedir.

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