Bayram namazı bu yıl saat kaçta kılınacak? Diyanet şehir şehir bayram namazı saat bilgisi
Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı için saatler kala bayram namazı vaktine yönelik sorular hızlandı. Eş, dost, akraba ziyaretleri öncesi bayram namazına gidecek olan Müslümanlar, namaz ibadetini hakkıyla yerine getirebilmek için Diyanet üzerinden bayram namazı saatini inceliyor. Peki, bu yıl bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, tüm illerin bayram namazı saatleri…
Bayram heyecanı yaşayan vatandaşlar bir yandan da bayram namazı için araştırmalarını sürdürüyor. Ramazan boyunca imsakiye bilgilerini vatandaşlarla paylaşan Diyanet, resmi internet adresi üzerinden bayram namazı saatlerini de duyurdu.. Buna göre İstanbul'da bayram namazı saat 06.13'te, başkent Ankara'da ise 06.01'de kılınacak. Peki, diğer illerdeki vatandaşlar bayram namazını saat kaçta kılacak?
Ramazan Bayramı namazı Ankara'da saat 06.01, İstanbul'da 06.13, İzmir'de 06.27, Çanakkale'de 06.26 ve Iğdır'da 05.16'da kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
İŞTE TÜM İLLERİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Adana: 05.58
Adıyaman: 05.44
Afyonkarahisar: 06.13
Ağrı: 05.20
Aksaray: 06.00
Amasya: 05.47
Ankara: 06.01
Antalya: 06.16
Ardahan: 05.18
Artvin: 05.22
Aydın: 06.26
Balıkesir: 06.21
Bartın: 05.58
Batman: 05.32
Bayburt: 05.30
Bilecik: 06.12
Bingöl: 05.33
Bitlis: 05.27
Bolu: 06.04
Burdur: 06.16
Bursa: 06.15
Çanakkale: 06.26
Çankırı: 05.56
Çorum: 05.51
Denizli: 06.21
Diyarbakır: 05.36
Düzce: 06.05
Edirne: 06.21
Elazığ: 05.38
Erzincan: 05.35
Erzurum: 05.27
Eskişehir: 06.10
Gaziantep: 05.49
Giresun: 05.36
Gümüşhane: 05.33
Hakkâri: 05.23
Hatay: 05.56
Iğdır: 05.16
Isparta: 06.15
İstanbul: 06.13
İzmir: 06.27
Kahramanmaraş: 05.50
Karabük: 05.58
Karaman: 06.06
Kars: 05.18
Kastamonu: 05.53
Kayseri: 05.53
Kırıkkale: 05.58
Kırklareli: 06.19
Kırşehir: 05.57
Kilis: 05.51
Kocaeli: 06.10
Konya: 06.07
Kütahya: 06.13
Malatya: 05.43
Manisa: 06.25
Mardin: 05.35
Mersin: 06.01
Muğla: 06.25
Muş: 05.29
Nevşehir: 05.56
Niğde: 05.58
Ordu: 05.38
Osmaniye: 05.54
Rize: 05.27
Sakarya: 06.08
Samsun: 05.43
Siirt: 05.29
Sinop: 05.46
Sivas: 05.44
Şanlıurfa: 05.43
Şırnak: 05.28
Tekirdağ: 06.19
Tokat: 05.45
Trabzon: 05.31
Tunceli: 05.36
Uşak: 06.17
Van: 05.22
Yalova: 06.13
Yozgat: 05.53
Zonguldak: 06.01
KADINLAR BAYRAM NAMAZINDAN SORUMLU MU?
İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.
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