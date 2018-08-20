Bayram mesajlarında en anlamlı ve güzel seçenekler burada! - 2018 Kurban Bayramı mesajları
Bayram mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekleri sizler için derledik. Tüm İslam camiası tarafından güzelliklerle karşılanacak olan Kurban Bayramı için mesaj araştırmaları başladı. Uzaktaki ailelerini, dostlarını ve arkadaşlarını bayram mesajlarıyla hatırlayacak olan vatandaşlar, kısa ve güzel seçenekler arıyorlar. İşte, güzel, kısa ve anlamlı bayram mesajları.
Kurban Bayramı mesajları, Müslüman aleminin her yıl kısa mesajlar ve sosyal medya paylaşımları ile gerçekleştirdiği ritüeller arasında yer alıyor. Genellikle bayram sabahı kılınan namazın hemen ardından bayram mesajları gönderilerine başlayan vatandaşlar, gönderilerini en güzel sözlerle süsleyebilmek için en güzel bayram mesajları sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte, bu çerçevede kullanabileceğiniz en güzel bayram mesajları ve sözleri.
BAYRAM MESAJLARI 2018
Bayram sevinç, mutluluk ve barış demektir. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, barış, sevgi, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum.
Sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, siz ve aileniz için hayırlı olmasını dilerim.
Sevgi dolu, huzur ve mutluluk içinde nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Kurban Bayramı, dargınlıkların, küslüklerin unutulacağı, bizden bir selam bekleyen büyüklerimizin hatırlanacağı bir gün olsun. Bayramınız mübarek olsun.
Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım.
Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün.
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Kurban Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar
Evinize gül kokusu essin kalplerinize Allah iyilik versin. Bu bayramda da ellerimiz her zamanki gibi mutlulukla birleşsin. Kurban bayramınızı Kutlarım
Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..
Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.
Gülerek geldi Mübarek Kurban Bayramı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradan'ıma bu Mübarek Kurban Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınız yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!
Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramın mübarek olsun!
Bugün Kurban Bayramı, kurbanlar kesilecek sevap niyetiyle etler dağıtılacak herkese. Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun.
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
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