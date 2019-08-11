En özel Kurban Bayramı mesajları | Bayram mesajlarında farklı ve resimli seçenekler

Kurban Bayramı'na erişen milyonlarca Müslüman, bayram coşkusunu sevdiklerine mesaj göndererek yaşıyor. Kurban Bayramı'nın anlam ve önemine işaret eden bayram mesajları, günün en çok araştırılan konularından oldu. Sosyal medya hesapları ya da SMS olarak Kurban Bayramı mesajı göndermek isteyen vatandaşlar, en özel ve farklı bayram mesajı seçeneklerini sorguluyor. Biz de sizler için 2019 Kurban Bayramı mesajlarını bir araya getirdik. İşte, Kurban Bayramı tebriklerinde kullanabileceğiniz en özel bayram mesajı seçenekleri...

Küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştık. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.

Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.

Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.

Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum...

Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun.

Yüce dinimizin bizlere en güzel hediyelerinden biri olan Kurban Bayramına ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun…

Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...

Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram’ınız mübarek olsun.

Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Kurban Bayramı’nız kutlu olsun.

Kurban Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun.

Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Kurban Bayramı kutlu olsun.

Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Kurban Bayramı’nız kutlu olsun.

Kurban Bayramı’nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.

Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.

Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Kurban Bayramı'nın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesini dilerim.

Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.

Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.

Kurban Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.