Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar?
Hükümet tarafından ilk kez geçen sene Ramazan Bayramı'nda başlatılan, emekli, dul ve yetime ödenecek olan bayram ikramiyeleri, bayramın yaklaşması ile beraber gündeme gelmeye başladı. Milyonlarca vatandaş, SGK'dan yapılacak açıklamayı sorgularken, ikramiyelerin ödeneceği tarih de belli olmaya başladı. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte, o konu ile ilgili merak edilenler.
Geçtiğimiz sene başlatılan, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Ramazan ayının ortalarına ilerlememizle, bu sene yaklaşık 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetime verilecek olan bayram ikramiyeleri, milyonlarca vatandaşın en fazla araştırdığı konulardan biri haline geldi. Öte yandan, resmi açıklamanın ardından 1000’er liralık bayram ikramiyelerini alacakları tarih netleşecek olan emekliler, ikramiyelere enflasyon oranında zam bekliyor. İşte, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihle ilgili bilgiler.
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR?
2018 nisan ayında alınan kararla 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetimlere 1.000 lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu yılki bayram ikramiyelerinin mayıs ayının sonuna doğru ödenmesi bekleniyor. Çünkü Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerine denk geliyor. 1-2 Haziran'ın hafta sonu, arefe gününün ise 3 Haziran olması dolayısıyla ödemelerin bu tarihte yapılması öngörülüyor. Ödemelerin yapılacağı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ikramiyesinden faydalanabilecek.
TARİH BELLİ OLDU MU?
Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek. Maaşını 1-5 Haziran'da alan memur emeklisine 31 Mayıs'a kadar ödeme yapılması bekleniyor. Ancak SSK ve Bağkur emeklisi, maaşını emeklilik kartındaki numarasına göre 17-28 Mayıs arasında çekecek. Dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklisi bayrama maaşını çekmiş olarak girecek.
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