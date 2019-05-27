Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte emekli maaşlarının ödeneceği tarih
Binlerce emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihte. Emeklilere, 2019 Ramazan Bayramı öncesinde toplamda 10.7 milyar TL ödeme yapılacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, maaşlar ne zaman yatacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyeleriyle ilgili en çok merak edilen konuya açıklık getirdi. Bakan Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. Selçuk, ayrıca emekli maaşlarının ödeneceği tarihle ilgili açıklamada bulundu.
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİ...
Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını belirtti.
“EMEKLİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum“ dedi.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİNDEN FAYDALANABİLİYOR?
– SGK’dan aylık alan
– SSK, Bağ-Kur
– Emekli Sandığı emeklileri
– Ölüm aylığı alanlar
– Şehit yakını ve gaziler
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
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