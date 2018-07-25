Bayram için geliyorlardı: Gurbetçi aileden kara haber

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBayram için geliyorlardı: Gurbetçi aileden kara haber
GeriGündem Bayram için geliyorlardı: Gurbetçi aileden kara haber
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
DHA
25.07.2018 - 22:03, Son Güncelleme:

Bayram için geliyorlardı: Gurbetçi aileden kara haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayram için geliyorlardı: Gurbetçi aileden kara haber

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, Belçika’dan tatil için gelen gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin su kanalına girerek metrelerce sürüklendikten sonra bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Keşan-Uzunköprü Karayolu üzerindeki Maltepe köyü mevkiinde meydana geldi. Belçika’dan tatil için Türkiye’ye gelen ve Uzunköprü’den, Keşan yönüne giden Mithat Bilici (57) yönetimindeki 1-ARP-244 plakalı otomobil, Maltepe köyü girişinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce su kanalına giren otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada, araçta sıkışan sürücü Mithat Bilici ve yanında oturan kardeşi Recep Bilici (56) olay yerinde hayatlarını kaybederken, arka koltukta oturan eşi Şafak Bilici (51) ve kardeşinin eşi Feride Bilici (54) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Şafak Bilici, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne, Feride Bilici ise Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şafak Bilici, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bilici’nin cenazesi, hastane morguna konuldu. Tedavi altına alınan Feride Bilici’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

BAYRAM İÇİN GELİYORLARDI

Mithat ve kardeşi Recep Bilici’nin cesetleri, savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. İnceleme sırasında çevrede toplanan vatandaşlar ise bir evin merdivenlerine oturarak, olayı merakla izledi.

Belçika’da yaşayan ailenin, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tatil için Türkiye’ye gelerek, memleketleri Isparta’nın Yalvaç ilçesine doğru yola çıktıkları kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bayram için geliyorlardı: Gurbetçi aileden kara haber

16 yaşındaki Zehra 20 gündür kayıp

Sekiz aylık hamileydi... Ölü bulundu

Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı