Bayram hangi gün? Ramazan Bayramı ayın kaçında?
Müslümanlar için mübarek olan oruç ibadetinin idrak edildiği on bir ayın sultanı ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kaldı. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, vatandaşların bayram tarihleri ile ilgili araştırmaları da hız kazandı. Bu sene bayramın hangi güne denk geleceğini merak eden vatandaşlar, Ramazan Bayramı tarihini araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı ayın kaçında?
Ramazan ayının son günlerine gelinmesi ile beraber, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci tüm yurtta başladı. Bayrama kısa zaman kala, vatandaşlar da 'Bayram hangi gün?' 'Ramazan Bayramı ayın kaçında?' sorusuna Diyanet'in yayımladığı bilgiler doğrultusunda cevap arıyor. İşte, 2019 Ramazan Bayramı tarihi ve Ramazan bayramı tatil günleri...
BAYRAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bayram tatilinin ilk gününü ve toplamda kaç gün süreceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detaylara odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre Ramazan Bayramı'nın arefe günü 3 Haziran Pazartesi gününe denk gelecek. 4-5-6 Haziran tarihleri ise Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek.
Cumhurbaşkanlığı kararına göre ise Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak.
Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, -şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabilecek.
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