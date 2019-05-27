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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 22:17, Son Güncelleme:

Bayram hangi gün? Ramazan Bayramı ayın kaçında?

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Bayram hangi gün? Ramazan Bayramı ayın kaçında?

Müslümanlar için mübarek olan oruç ibadetinin idrak edildiği on bir ayın sultanı ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kaldı. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, vatandaşların bayram tarihleri ile ilgili araştırmaları da hız kazandı. Bu sene bayramın hangi güne denk geleceğini merak eden vatandaşlar, Ramazan Bayramı tarihini araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı ayın kaçında?

Ramazan ayının son günlerine gelinmesi ile beraber, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci tüm yurtta başladı. Bayrama kısa zaman kala, vatandaşlar da 'Bayram hangi gün?' 'Ramazan Bayramı ayın kaçında?' sorusuna Diyanet'in yayımladığı bilgiler doğrultusunda cevap arıyor. İşte, 2019 Ramazan Bayramı tarihi ve Ramazan bayramı tatil günleri...

BAYRAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bayram tatilinin ilk gününü ve toplamda kaç gün süreceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detaylara odaklandı.  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre Ramazan Bayramı'nın arefe günü 3 Haziran Pazartesi gününe denk gelecek. 4-5-6 Haziran tarihleri ise Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre ise Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak.

Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, -şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabilecek.

 

 

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